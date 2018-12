Quinté + JEUDI 6 Décembre – VINCENNES



2.745 euros de gains en novembre ! Je vous donnais le petit tiercé de dimanche et le gros tiercé-quarté de lundi avec ma grande trouvaille (le 17) 4e à 57/1 !! Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...

1 CARABINIERI Mon coup de cœur ! 5 RANCH KELLY Obligée de réussir ! 6 BEL AVIS Course visée par JMB 10 Day Or Night In Vise les classiques... 9 SHARON GAR Les meilleures lignes 4 DREAMMOKO Il manque d’un boulot ! 11 ANGE DE LUNE Un Amour de cheval... 16 cantin de l’éclair Attention à lui !!

Indice de confiance : 4/5



Conseils de jeu :



Base solide : 1 CARIBINIERI (écart 2) 5e samedi. 3e dimanche.

Base moins solide : 6 BEL AVIS (écart 0) 2e dimanche. 4e mardi.

Favori douteux : 3 ATTACUS qui n’a pas montré grand-chose depuis l’hiver dernier... (écart 0) 3e mercredi

Coup de cœur : 1 CARABINIERI (écart 0) 3e vendredi à 10/1 ! 1e à 7/1 samedi ! 5e mercredi à 13/1.

Tocard déniché derrière les fagots : 16 CANTIN DE L’ECLAIR (écart 2) 4e à 57/1 lundi !

Chevaux à rayer : 12 CLARA DE PONTSEUIL (écart 72, écart maximum 134)

Regrets : 3 ATTACUS (Écart 0) 1er mercredi !

Cheval au nom rigolo : 11 ANGE DE LUNE (écart 0) 3e vendredi ! 1er samedi ! 2e lundi. 3e mercredi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 carabinieri (écart 4) 4e vendredi. 3e samedi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 calaska de guez (écart 0) 1er mercredi.

La pêche à la ligne : Vincennes 30 septembre : 1er Ranch Kelly, 2e Ange de Lune, 3e Sharon Gar. Vincennes 12 novembre : 3e Carabinieri, 4e Bolide Jénilou, 5e Sharon Gar, dist Ranch Kelly



MON ANALYSE :



1 CARABINIERI : J’en fais mon coup de cœur les yeux fermés ! Car cela fait deux ans que son entraîneur rêve de gagner le prix d’Amérique avec lui... Son chemin est long, très long mais l’objectif reste le même ! Franck Nivard est au courant des ambitions de l’entourage. Cette course est finalement la plus facile de son meeting car ensuite il va croiser le fer avec justement les chevaux du prix d’Amérique ! Il ne peut que gagner ! Je suis gonflé n’est-ce pas car mes confrères sont moins chauds que moi !...

5 RANCH KELLY : Quand je vois certains de mes confrères faire la moue sur son cas car elle vient d’être distancée deux fois, cela me fait doucement rire ! Car c’est aujourd’hui son objectif de l’hiver ! Elle est âgée de 10 ans... Mes confrères n’ont pas remarqué ce détail hyper important que seul Colombo et moi pouvons remarquer par expérience... Cela veut dire qu’elle ne pourra plus courir en France à partir du 1er janvier ! Elle retrouve son parcours de prédilection sur lequel elle a pulvérisé Ange de Lune en septembre en trottant 1’10’’1 contre 1’11’’2 pour l’Ange favori de bon nombre... Vous m’avez compris ?...

6 BEL AVIS : Tout le monde sait que Jean-Michel Bazire a visé la course avec lui et en présentant 3 partants pour limiter les adversaires potentiels... C’est la course de sa vie, son plus bel engagement de l’hiver ! Maintenant, aussi bon soit-il, je ne le vois pas gagner...

10 DAY OR NIGHT IN : Il a débarqué en France avec la réputation d’être un petit phénomène. Récemment, dans une préparatoire à l’Amérique, il n’a donné aucune illusion à ses preneurs. Maintenant, le lot du jour est beaucoup moins relevé. Il devrait redorer son blason avant de viser le prix du Luxembourg à la veille du prix d’Amérique...

9 SHARON GAR : Cette belle italienne a le cul entre deux chaises car elle n’a pas la pointure des grands classiques et se fait parfois malmener dans les gros quintés. Ce qui me plait chez elle, c’est son papier récent. On la voit figurer utilement dans les deux courses références derrière Carabinieri et Ranch Kelly. Une place dans les 5 doit être jouable.

4 DREAMMOKO : Il me rappelle le légendaire Timoko... Nostalgie quand tu nous tiens... C’est un tout bon formaté pour réussir plus à l’étranger sur les anneaux de vitesse que sur la grande piste de Vincennes. Cela reste malgré tout un petit crack ! Son entraîneur fait la moue car pour lui il manque d’un boulot... Le cheval n’est pas à 100%, la course n’est pas un objectif mais il est tellement bon et surtout si bien placé derrière l’autostart...

11 ANGE DE LUNE : C’est un Amour de cheval. Depuis la fin de l’été, il vole d’exploit en exploit dans de très bons lots. Son courage est admirable. A tel point, que je lui dois le respect même si je l’estime barré pour le jumelé gagnant...

16 CANTIN DE L’ECLAIR : C’est ma grande trouvaille car c’est un cheval que j’ai toujours estimé. Il s’annonçait comme un petit crack avant de tomber malade... Après sa longue traversée du désert, il nous revient avec des ambitions. Il reste ferré mais regardez bien ses dernières performances sont bonnes avec chaussures au pied ! Il peut réaliser un grand coup à très belle cote ! Il en a les moyens surtout qu’il n’a aucune pression sur le dos... Et puis j’ai toujours un petit coup de foudre pour lui !



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1.

Novembre : 2.745 euros de gains !





