Quinté + Jeudi 7 février - Vincennes

6 Contrée d’Erable Première ou distancée 15 BONNE COPINE Course visée avec JMB 2 TOOLTIME Goop doublement armé 1 Well Done la Marc Mon coup de cœur 25/1 14 CLASS de LORIOL Tout ou rien ! 13 CREPE DE SATIN C’est sa saison ! 4 CORAL SEA Je joue toutes les 7ans 8 Baraka de Bougy Capable du meilleur

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + JEUDI 7 février 2019 – VINCENNESRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 6 CONTREE d’ERABLE (écart 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) 3e jeudi. 3e vendredi. 2e samedi. 4e dimanche. 5e lundi. 3e mardi. 2e mercredi.Base moins solide : 15 BONNE COPINE (écart 0) 2e jeudi. 5e vendredi. 1er samedi ! 3e mercredi.Favori douteux : 7 BAULOISE HAUFOR car comme tous les Bigeon elle revient de maladie (écart 2)Coup de cœur : 1 WELL DONE LA MARC (écart 14)Tocard déniché derrière les fagots : 4 CORAL SEA (écart 3) 4e à 52/1 jeudi ! 5e samedi. 2e à 30/1 dimanche !Chevaux à rayer : 3 AHRIMA TURGOT (écart 4, écart maximum 134) 4e samedi.Regrets : 7 BAULOISE HAUFOR bonne mais pas à 100% (écart 1) 2e vendredi. 5e mardi.Cheval au nom rigolo : 15 BONNE COPINE (écart 2) 3e jeudi. 3e samedi. 5e lundi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 WELL DONE LA MARC (écart 3) 1er vendredi ! 1er samedi. 2e à 30/1 dimanche.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter 15 BONNE COPINE (écart 8)