Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + Jeudi 9 août – Enghien



Je donnais les tiercés de vendredi, samedi, mardi et mercredi avec le quarté de mercredi en prime !



2 ELLYGRACE

Mon coup de cœur

7 EIRE d’HELIOS

Très estimée au sud...

14 Etincelle Destinée

En gros retard de gains

1 EARTH VICTORY

Très, très chuchotée...

15 EGERIE du VIVIER

C’est sa course !!

13 Elegante Express

Son objectif de l’été...

9 ESTRELLA JYL

De très belles lignes...

12 Elsa de Souvigné

La course visée...

Indice de confiance : 3/5











Résultats :



Août : mercredi 1er : tuyau 1er ! Jeudi 2 : tuyau gagnant à 20/1 !! Vendredi 3 : tiercé. Samedi 4 : tiercé. Mardi 7 : tiercé (94,20). Mercredi 8 : tiercé (5,50), quarté (12,87).