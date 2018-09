Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat

Quinté + LUNDI 10 SEPTEMBRE - CHANTILLY



Formidable série d’exploits ! En une semaine depuis dimanche je vous ai donné 6 tiercés dont 4 dans l’ordre, un quarté dans l’ordre et deux quintés ! Pour un total de 932 euros de gains !! Hier tiercé dans l’ordre et mon coup de cœur « lyonnais » gagnant !!! Je disais d’ailleurs à mes amis lyonnais de jouer notre coqueluche régional Calin de Morge à cheval gagnant et placé... Bingo ! Je disais aussi que Ce Bello Romain allait aligner son 5e succès consécutif... Encore bingo puisque les deux sont premiers sur le poteau...







3 INFIRMIER

Mon coup de cœur 11/1

9 FOLLE PASSION

Cherche son tiercé

7 URBAN POETE

Sa dernière course

4 BALANNJAR

A racheter !

5 ALMUSHREF

La griffe de Freddy !!!

2 ZILBIO

Le + expérimenté

1 SAINT ROCH

J’y crois !

16 MY KALORES

Ma grande trouvaille

Indice de confiance : 3/5







Conseils de jeu :



Base solide : 9 FOLLE PASSION (écart 1) 1er mardi. 1er mercredi. 3e jeudi. 2e vendredi. 1er samedi !



Base moins solide : 7 URBAN POETE (écart 2) 1er lundi ! 2e mardi ! 2e mercredi ! 1er jeudi ! 5e vendredi.



Favori douteux : 12 BAQDAD car ses débuts dans les quintés ne m’ont pas emballé du tout (écart 0) 3e mercredi. 1er dimanche !



Coup de cœur : 3 INFIRMIER (écart 1) 4e à 17/1 lundi ! 5e à 20/1 mercredi. 5e à 26/1 jeudi ! 1er samedi à 7/1 !



Tocard déniché derrière les fagots : 16 MY KALORES (écart 0) 4e à 59/1 mercredi !!!! 4e à 20/1 dimanche !



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 14, écart maximum 134)



Regrets : 11 LONESOME STAR (écart 1) 4e samedi.



Cheval au nom rigolo : 9 FOLLE PASSION (écart 1) 4e à 16/1 lundi. 3e mercredi. 1er samedi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 SAINT ROCH (écart 1) 2e lundi. 5e vendredi. 1er samedi !



Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop (nouvelle rubrique d’un cheval n’ayant pas forcément de grosses chances que l’on pourrait écarter) : 12 BAQDAD (écart 2)



MON ANALYSE :



C’est un joli tiercé de 3 ans car certains me semblent appelés à vivre un meilleur avenir. C’est le cas de mes favoris. Le haut du tableau me semble meilleur. Il y a un écart de classe qui saute aux yeux !



3 INFIRMIER : j’en fais mon coup de cœur les yeux fermés ! Car il vient de faire un sacré truc dans le quinté référence. Il a eu tous les malheurs. Complètement bloqué, il a dû slalomer pour arriver à ses fins. Avec plus de chance, il doit pouvoir l’emporter. Il y a urgence à le jouer car sa cote est spéculative. Je me pique au jeu en le mettant en tête de ma sélection !



9 FOLLE PASSION : l’entraîneur Pantall a visé la course avec ses trois représentants. Le mieux placé au poids cherche son tiercé et ne va plus tarder à le retrouver avec la complicité du handicapeur. Car il est en dessous de 2 kg sur mon échelle personnelle. C’est une bonne base d’appui.



7 URBAN POETE : c’est une future maman ! C’est rare... C’est beau... C’est aussi sa dernière course. Elle va se donner à fond sans craindre la colère du handicapeur. Son entraîneuse a visé la course avec ses deux chevaux. Elle estime que sa pouliche va rimer avec victoire ! Son habile jockey (M. Guyon) a les ordres de gagner ! Vous êtes prévenus. On la joue à cheval gagnante et placée...



4 BALANNJAR : il vient de courir en gros bébé en ayant peur de s’engager dans le peloton alors qu’il avait les ressources de prendre un gros chèque selon Christophe Soumillon. Ce cheval me semble promis à un plus bel avenir. Il apprend son métier pour gagner au plus vite son quinté. On le verra ensuite au niveau supérieur. Là aussi le handicapeur se trompe sur sa valeur. Il est à 3 kg en dessous.



5 ALMUSHREF : c’est un Freddy Head. On sait que cet ex-jockey vedette déteste courir sans chance dans les quintés. Car il a trop le respect des parieurs. S’il présence son poulain ici, c’est qu’il estime qu’il a la pointure. Il a l’honnêteté de dire qu’il a un petit doute... Donc on le joue sans emballement...



2 ZILBIO : c’est la seconde cartouche Pantall. C’est aussi l’une des révélations des quintés. Son poids n’a rien d’un cadeau et lui n’a pas intérêt à gagner sinon il deviendrait barré au poids dans cette catégorie.



1 SAINT ROCH : c’est la seconde cartouche de son « entraîneuse ». Elle ne cache pas que cette course est son objectif. Les deux vont réaliser un tir groupé ! Chaud devant !!...



16 MY KALORES : c’est ma grande trouvaille annoncée à 35/1 ! Je tente un gros coup de poker car je suis un admirateur de la « mère Michel »... Sa cavalière n’a encore jamais fait l’arrivée d’un quinté alors qu’elle s’affirme comme l’une des meilleures mains de Paris ! Elle mérite donc de briser son écart. Son cheval possède un papier très sympa. 6e d’un quinté référence et courageux par la suite, il me semble taillé pour réussir dans cette catégorie. Alors attention !...



Résultats :



Septembre : dimanche 2 : tiercé (23,80). Lundi 3 : tiercé ordre (217,10), quarté (96,59), quinté (131,80), tuyau 4e à 17/1. Mercredi 5 : tiercé ordre (26,80), quarté ordre (180,57), quinté (19,20), tuyau 5e à 20/1 !! Jeudi 6 : tiercé dans l’ordre en 3 chevaux (160,60), tuyau 5e à 26/1 ! Vendredi 7 : tiercé (19,30). Samedi 8 : tiercé ordre (81,90), tuyau gagnant à 7/1 !



Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !