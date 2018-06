Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + LUNDI 11 JUIN – MAISONS LAFFITTE



Je donnais mardi le tiercé, quarté, quinté à Vichy ! Mercredi je double la mise en vous donnant le tiercé dans l’ordre ! Le quarté dans l’ordre ! Et le quinté pour 450 euros de gains avec des côtes croustillantes 27/1, 42/1 et 59/1 !! Avec en plus un indice de confiance de 5 sur 5 !! Jeudi mon tuyau gagne à 11/1 ! Vendredi et samedi encore les tiercés !







16 ETATINKA

Lâchée au poids !

1 BHAGEERATHI

Bientôt une classique

10 GAROPABA

Le choix Soumillon

2 MOST EMPOWERED

Peut confirmer...

4 Jevousvoisencore

Mon coup de cœur

6 Youmakemecrazy

Estimée...

8 FORTUNE DE MER

Avec chevalier d’Eon

11 LETTYT STORM

Aime gagner !

Indice de confiance : 2/5