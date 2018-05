Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + LUNDI 14 MAI – SAINT CLOUD



Je donnais le tiercé vendredi soir, le tiercé-quarté-quinté samedi ! Et le gros tiercé de dimanche ( 165,80 euros) !



Je vous avais prévenus, seul de la presse, que ce serait une pouliche invaincue qui le resterait ! Elle a gagné à 13/1 !... De tels conseils, vous ne les trouvez qu’ici !...



Félicitations pour le coup de gueule sur Equidia de notre cravache d’or Christophe Soumillon ! Il a eu le courage, au nom de tous ses confrères, de crier sa colère à la face des commissaires qui voulaient envoyer au casse-pipe tout le peloton sur une piste jugée dangereuse par les professionnels de l’art !



Les jockeys ont eu raison sur les commissaires en changeant au dernier moment le parcours à emprunter !



Comme la police des polices, il faudrait créer une équipe professionnelle pour vraiment juger professionnellement la sécurité et la régularité des courses !



Jeudi dernier à Parilly, les commissaires ont fermé les yeux dans le quinté sur la première chute puis sur les autres chutes sans broncher... Il était évident qu’il fallait neutraliser la course et tout stopper ! Le pire c’est que le quinté, le plus irrégulier de l’histoire en plat, a été validé !



Un très grand nombre de joueurs a été floué par cette arrivée et personne n’a rien dit !... Tout le monde trouve cela normal ! C’est un vrai scandale. Personnellement, je n’avais pas joué sur la course.



12 RUNNING WATERS



Supplémenté !



3 SKATERS WALTZ



Le choix Soumillon



8 BLUE DIAMOND



Va progresser...



17 ROUXEVILLE



Mon coup de cœur



2 Max la Fripouille



Eternelle « menace » !



16 IMAGO JASIUS



Tout neuf...



13 AJMANY



Entraîneur confiant



1 NABUNGA



Bon mais chargé...



Indice de confiance : 2/5