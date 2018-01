PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + LUNDI 15 JANVIER VINCENNES



Je donnais vendredi le tiercé-quarté en 5 chevaux, pas loin de mon objectif de vous donner le quinté en 5 ! Et encore le tiercé-quarté samedi !



Encore une fois dimanche Bold Eagle m’a donné raison. Depuis le mois de septembre, je suis le seul journaliste en France à vous alerter que le cheval n’est plus celui que l’on connaissait ! Il est encore battu par Bird Parker qui le ridiculise pour la 2e fois en gardant en plus ses fers ! Bold est bien parti pour se faire plumer dans l’Amérique ! Au passage j’ai trouvé le gros « tocard » du Belgique Takethem 4e à 60/1 et aussi Treasure Kronos 5e à belle cote ! Et puis Readly Express (mon favori pour l’Amérique) a eu le gros défaut d’avoir un driver qui ne voulait pas gagner ! Le tenir avant dernier puis volontairement dernier alors que la course démarrait devant est tout simplement du « suicide » ! Le cheval réalise une sacrée perf pour revenir derrière les deux grands champions ! Et je vous avais dit que Bélina ne me plaisait pas et que Bazire faisait l’erreur de la laisser ferrer...



2 M.T. JOINVILLE



Parait déclassé...



12 CAPRICE du LUPIN



Monte en puissance !



8 ROLEX BIGI



Mon coup de cœur



14 BLEU CIEL



Un « soleil » !



18 COLONEL



Gradé en 1è ligne ?...



4 SURICATO JET



Récent malheureux



15 CEASAR SISU



A battu Tesauro



17 CANDIDAT d’Ortige



La course visée !