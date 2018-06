Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + LUNDI 18 JUIN – VICHY



Je vous ai indiqué 8 tiercés sur 13 avec : Lundi c’est reparti avec le tiercé dans l’ordre et le quarté !! Mardi encore le tiercé ! Mercredi de nouveau le tiercé dans l’ordre (917 euros à lui tout seul) !!! Vendredi toujours le tiercé + le quarté avec tuyau 2e !







15 BE BOP MARA

Au top dans le bain !

17 ALL FEELING

En plein renouveau...

3 BRUNISSIO BELLO

Mon coup de cœur

4 BOB MAGIC

Coup de chapeau !

16 Verrazano Bridge

L’ami Pierrot confiant

13 AMIGO TURGOT

Vient de briller !

6 ALL TOGETHER

Bazire en renfort...

2 BIJOU du Cruchet

Sa famille confiante...

Indice de confiance : 3/5