PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + LUNDI 1ER JANVIER VINCENNES



Comme pour Noël, je vais tout faire pour mettre encore des tickets gagnants au pied du sapin histoire de bien commencer l’année ! Bonne année à vous tous et merci de suivre fidèlement mes pronostics !



17 BABYLONE SEVEN



Base solide



12 BON JENILOU



Base moins solide



9 BACCHUS d’ELA



Mon coup de cœur



3 BILL BONNETIERE



Régulier



2 BASIC INSTINCT



Le + rigolo et en forme



14 Bob de Pébrisy



Engagement en or



4 BON GRAIN TIVOLI



Cheval estimé



5 BELLE DU MATIN



Je l’aime bien