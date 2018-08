Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + LUNDI 20 AOUT – CHATEAUBRIANT



4 FORTUNE de MER

Mon coup de cœur 11/1

12 MORE THAN THIS

Le tenant du titre !

9 IMAGO JASIUS

Son objectif de l’été

1 MISTER SMART

Le + régulier...

2 SOMMERY

Doit se racheter

5 QUIDAMO

Course visée !

15 SHASLIKA

Tout ou rien !

10 MADYLANE

Le meilleur Leenders...

Indice de confiance : 2/5







Conseils de jeu :



Base solide : 1 MISTER SMART (écart 2) 1er mardi ! 4e vendredi.



Base moins solide : 12 MORE THAN THIS (écart 1) 2E lundi. 3e mardi. 2e mercredi. 1er samedi !



Favori douteux : 6 PHEDRE (écart 0) 4e mercredi. 4e dimanche.



Coup de cœur : 4 FORTUNE DE MER (écart 1) 2e jeudi à 10/1. 5e à 18/1 samedi !



Tocard déniché derrière les fagots : 15 SHASLIKA (écart 2) 1er à 28/1 vendredi !



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 134)



Regrets : 7 ETATINKA (écart 0,0) 4e mercredi. 3e samedi. 5e à 30/1 dimanche !



Cheval au nom rigolo : 4 FORTUNE DE MER (écart 0) 4e mardi. 5e à 30/1 dimanche !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 5 QUIDAMO (écart 1) 1er mardi ! 2e vendredi. 2e samedi.



MON ANALYSE :



Nous allons encore au grand galop vers une belle surprise. J’ai pris ma canne pour aller à la pêche aux tocards afin de ne pas revenir bredouille ! Je tente un coup de cœur spéculatif avec FORTUNE DE MER ! Elle a gagné 2 de ses 3 courses de l’année. Elle ne court donc qu’à bon escient. Je sais que la course est visée et que son « cavalier » le chevalier d’Eon veut enfin gagner son quinté ! Alors prenez la mer avec moi si vous n’avez pas peur du naufrage ! MORE THAN THIS est une bonne bouée d’appui car c’est tout simplement le tenant du titre. C’est un cheval que j’estime mais il a énormément joué à cache-cache avec le handicapeur pour perdre du poids. Il est en ce moment au top ! Il peut doubler la mise au palmarès de cette course. IMAGO JASIUS fait aussi de ce quinté son objectif de l’été. C’est son plus facile tiercé de l’année. Décevant en ce moment, il doit redorer son blason avant de viser plus haut à l’automne à Longchamp... MISTER SMART est un vrai métronome. On peut s’appuyer sur ses chances car cela semble un coup sûr dans le club des 5. Son poids peut lui barrer le chemin du tiercé mais il ne va pas taper loin ! En plus, je crois aux contes de fées... C’est ainsi que je vous propose de mettre sur vos tickets le vétéran QUIDAMO ! A 11 ans, il reste fringant comme un poulain. Son « entraîneuse » ne cache pas qu’elle a visé la course avec lui ! Il va donc se donner à fond avant d’aller en maison de retraite... Papy fait de la résistance ! Et puis, je suis allé repêcher SHASLIKA qui sera à 30/1 ! Je me souviens de l’avoir vu gagner il y a 4 ans un quinté en août à Clairefontaine à la surprise générale comme elle aime si bien le faire ! Je sais que c’est une nageuse qui se surpasse toujours en terrain lourd... J’ai donc épluché à la loupe le bulletin de Météo France. Bingo ! Il pleut sur Chateaubriant de 8 à 11 heures ce lundi... Cette info a visiblement échappé à mes confrères qui l’écartent de leur sélection... MADYLANE est à surveiller de près car son entraîneur Leenders semble avoir visé la course avec ses deux représentants. On ne met pas deux chevaux dans le camion pour faire un si long voyage sans vouloir en placer un dans les 5 histoires de rembourser les frais... Je n’ai pas pu mettre ETATINKA. Elle dispose d’une belle chance mais ce qui a pesé lourd dans la balance, c’est qu’elle n’a fini qu’une fois dans les 3 en 8 sorties...



Résultats :



Août : mercredi 1er : tuyau 1er ! Jeudi 2 : tuyau gagnant à 20/1 !! Vendredi 3 : tiercé. Samedi 4 : tiercé. Mardi 7 : tiercé (94,20). Mercredi 8 : tiercé (5,50), quarté (12,87). Mardi 14 : tiercé (27,40), quarté (7,93). Jeudi 16 : tuyau 2e. Vendredi 17 : tiercé (90,80), quarté (76,30). Samedi 18 : tuyau 5e à 18/1.