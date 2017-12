PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + LUNDI 25 DECEMBRE

VINCENNES



Je vais essayer de jouer le Père Noël en mettant au pied de votre sapin un ticket gagnant ! Pari gagné ! Dimanche je vous ai donné le tiercé, quarté, quinté en 5 chevaux seulement avec 129 euros de gains ! Oh, oh, oh... Joyeux Noël à tous !



14 SPARTAN KRONOS

Grosses ambitions

3 RE DOC

En plein envol...

5 BEL AIR

Vient de faire un truc

2 GLOBAL RESPONS

C’est sa course !

16 AUCH

Engagement préparé

1 QUINCY FRONTLINE

Mon coup de cœur

6 DIAMOND

Nivard est confiant

17 BRUT de la COTE

Ma grande trouvaille !