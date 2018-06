Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + LUNDI 25 JUIN – SAINT CLOUD



Je vous ai indiqué 12 tiercés sur 19



avec mercredi le gros tiercé-quarté (275 euros) dans le GNT



et exploit jeudi seul de toute la presse à vous donner le gros tiercé en 3 chevaux seulement (205 euros) et mon tuyau 2e à 20/1 !!! Vendredi le quinté ! Samedi encore le tiercé !







8 HORTZADAR

Très estimé !

7 ROKSANEH

Entraîneur classique !

1 ZILBIO

Le choix de Soumillon

14 TENUE DE SOIREE

Sur son 31...

10 ASSOCIATE

Régulier

13 ULTRA COOL

Mon coup de cœur

4 ISERMAN

2e cartouche Pantall

5 GRISBI

On va le toucher !!...

Indice de confiance : 2/5











MES RÉSULTATS :



Juin : mardi 5 : tiercé (4,50), quarté (8,71), quinté (16,20) ! Mercredi 6 : tiercé ordre (32,00), quarté ordre (366,99), quinté (51,40) ! Jeudi 7 : tuyau gagnant à 11/1 ! Vendredi 8 : tiercé (17,80). Samedi 9 : tiercé (25,70). Lundi 11 : tiercé ordre (95,80), quarté (48,49). Mardi 12 : tiercé (27,90). Mercredi 13 : tiercé dans l’ordre (917,90) ! Jeudi 14 : tuyau 2e à 16/1. Vendredi 15 : tiercé (43,60), quarté (65,91), tuyau 2e à 12/1. Mercredi 20 : tiercé (118,60), quarté (156,65). Jeudi 21 : tiercé en 3 chevaux (205 euros) et tuyau 2e à 20/1 ! Vendredi 22 : tiercé (26,20), quarté (30,16), quinté (61,20). Samedi 23 : tiercé (31,10).