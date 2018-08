Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + LUNDI 27 AOUT – VINCENNES



4 Calou Renardière

Vise la passe de 4 !

6 Comtesse du Clos

Véritable Poulidor...

15 Coach Franbleu

Mon coup de cœur 11/1

10Balzac de Souvigne

Redore son blason...

2 BINGO d’OR

En plein boum !

7 CIMARRON

De gros moyens

9 Concerto Cointerie

Une belle musique !

8 Cayenne de Houelle

De belles lignes

Indice de confiance : 4/5







Conseils de jeu :



Base solide : 4 CALOU RENARDIERE (écart 0) 1er mercredi. 5e jeudi. 4e vendredi. 5e dimanche.



Base moins solide : 6 COMTESSE DU CLOS (écart 1) 2e lundi. 3e mercredi. 2e samedi.



Favori douteux : 2 BINGO d’OR (écart 6) 4e lundi.



Coup de cœur : 15 COACH FRANBLEU (écart 0,0,0,0) 3e jeudi à 13/1 ! 1er à 7/1 vendredi ! 5e à 20/1 samedi ! 4e dimanche à 15/1 !



Tocard déniché derrière les fagots : 10 BALZAC DE SOUVIGNE (écart 0) 1er à 18/1 mardi ! 3e jeudi à 13/1 ! 3e vendredi à 14/1 ! 3e à 15/1 dimanche.



Chevaux à rayer : 16 BRAINSTORM (écart 0, écart maximum 134) 4e à 60/1 mercredi ! 5e à 80/1 vendredi !



Regrets : 13 CREPE DE SATIN (écart 6)



Cheval au nom rigolo : 5 AMOUR ENCORE (écart 0) 1er jeudi ! 2e vendredi à 14/1. 4e à 15/1 dimanche.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 13 CREPE DE SATIN (écart 0) 3e mercredi. 4e vendredi. 4e à 15/1 dimanche.



MON ANALYSE :



J’espère que la forme va continuer ce lundi. Pour cela, je fais surtout confiance aux 6 ans à mon sens au-dessus des vieux. CALOU RENARDIERE vient d’aligner 3 succès en petite province. Tout le monde y croit surtout parce que le cheval est en retard de gains. Mais Vincennes est un vrai juge de paix ! Normalement, il devrait remplir son contrat. COMTESSE DU CLOS vient de décevoir mais il faut la racheter à tout prix. Abonnée aux secondes places, son courage doit de nouveau l’amener à l’arrivée. Mon coup de cœur Coach Franbleu s’est mis en relief dans mes jumelles la dernière fois. En effet, il vient de gagner le quinté référence mais en étant distancé par les commissaires. S’il avait été affiché, il ne pouvait plus courir ici car trop riche ! Comme son entourage veut se venger, je crois qu’il peut remettre les pendules à l’heure. C’est le plus spéculatif de mes favoris. Je garde encore en travers de la gorge la victoire surprise au début de l’été de BALZAC de SOUVIGNE. Ce jour-là, il gagne dans un lot nettement supérieur à celui du jour. Michel Lenoir n’a plus la même réussite qu’avant autant dire qu’il doit profiter de la forme de son cheval puisqu’il vient de répéter en province. BINGO d’OR est le 2e gros favori. Je suis moins enthousiaste que mes confrères car nous sommes ici à Paris. Sa forme est telle que son entraîneur veut se faire plaisir. Il a raison ! CIMARRON vient d’être malheureux. Son entourage affiche une belle confiance car l’engagement est excellent. CONCERTO COINTERIE affiche la plus belle musique du peloton. Très régulier, ce métronome doit de nouveau finir dans les 5 car c’est son plus bel engagement de l’été ! CAYENNE de HOUELLE dispose d’une très belle ligne lorsqu’elle bat facilement Contesse du Clos et Cimarron ! Cette perf lui donne ici une première chance !



Résultats :



