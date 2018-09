Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + LUNDI 3 SEPTEMBRE - CRAON



Je vous donnais le tiercé dimanche avec mes deux bases !



6 QATAR MILLENIUM

Série victorieuse...

4 MIRANDA

C’est une Rouget !

1 My Swashbuckler

Avec le chevalier d’Eon

3 FOREVER YOURS

Guyon en forme !

9 D’OR et d’ARGENT

Pour gagner des sous

10 CATS ON TREES

Mon coup de cœur 16/1

5 MUSIKALINE

Très volontaire

7 CARRIWITCHET

Vaut largement Qatar

Indice de confiance : 3/5







Conseils de jeu :



Base solide : 6 QATAR MILLENIUM (écart 0,0,0,0,0) 2e lundi. 1er mardi ! 1er samedi ! 3e dimanche.



Base moins solide : 4 MIRANDA (écart 0) 1er lundi ! 2e dimanche.



Favori douteux : 2 CUBA LIBRE (écart 10)



Coup de cœur : 10 CATS ON TREES (écart 3)



Tocard déniché derrière les fagots : 7 CARRIWITCHET (écart 1) 4e lundi. 2e mardi ! 5e à 25/1 samedi.



Chevaux à rayer : 14 LADY LANE (écart 4, écart maximum 134)



Regrets : 2 CUBA LIBRE (écart 0) 4e à 70/1 dimanche !



Cheval au nom rigolo : 10 CATS ON TREES (écart 1) 3e mardi. 4e à 25/1 samedi.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 3 FOREVER YOURS (écart 4)



MON ANALYSE :



Ce quinté de province est meilleur qu’il ne parait. De bons 3 ans sont au départ. Certains ont un bel avenir à Paris. C’est le cas de QATAR MILLENIUM. Elle aligne les succès. Son habile entraîneur la fait monter en puissance et sait qu’elle a la pointure d’un tiercé. MIRANDA est une Rouget. Elle vient de faire l’arrivée d’un tiercé référence. Les Rouget sont des coups sûrs en province ! On fonce... MY SWASHBUCKLER est tenu en très haute estime. Il peut permettre à la « chevalière » d’Eon de remporter son premier quinté ! C’est aujourd’hui ou jamais pour elle ! A jouer gagnant-placé. FOREVER YOURS va profiter de la grande réussite actuelle de son jockey. Elle a montré son talent dans de bons lots références. Tous les feux sont au vert. D’OR et d’Argent semble estimé. Stéphane Pasquier a les ordre de gagner ! Il est mieux placé vis-à-vis de Musikaline qu’il retrouve. Il a battu Cats et Plume. La course du 6 août à Clairefontaine semble la clé de l’énigme de ce quinté. Dans la droite logique de cette ligne, je donne mon coup de cœur à CATS ON TREES ! Vous savez que j’adore les chats. Cette grisette me semble en mesure de se révéler à belle cote. Elle n’est pas favorite. A vous d’en profiter. MUSIKALINE vient de gagner la course référence, on se doit de la garder. CARRIWITCHET a la même valeur que Qatar selon son entraîneur Pantall. Elle sera moins jouée que sa compagne de box. Là encore, il y a un coup très spéculatif à faire. J’ai eu beaucoup de mal à écarter de ma sélection CUBA LIBRE. Il est très régulier et courageux. Maintenant son poids a pesé lourd dans la balance au moment du choix. J’espère qu’il ne va pas me casser tous mes jeux...