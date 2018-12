Quinté + LUNDI 10 Décembre – CAGNES sur MER



Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



14 ANOUMA Freedom Mon coup de cœur 33/1 8 GRAND TRIANON Je l’estime beaucoup 6 COTE d’AZUR Son + facile tiercé 2018 3 CI BLUE Tout ou rien ! 2 ARMYR Le préféré de Fertillet 4 SPIDERMAN Mon super héros ! 1 VLATAN Course visée ! 13 DROIT DE VETO Je me pique au jeu !!!

Indice de confiance : 2/5



Conseils de jeu :



Base solide : 8 GRAND TRIANON (écart 2) 1er vendredi !

Base moins solide : 2 ARMYR (écart 0,0) 4e mardi. 1er jeudi ! 1er samedi ! 3e dimanche.

Favori douteux : 7 LA LIMAGNE qui ne répète pas ses bonnes courses mais bien placée vis-à-vis de Vlatan avec 3 kg d’avantage (écart 1) 3e mercredi. 5e jeudi. 2e vendredi. 4e samedi.

Coup de cœur : 14 ANOUMA FREEDOM (écart 0) 5e mercredi à 13/1. 2e dimanche à 8/1 !

Tocard déniché derrière les fagots : 13 DROIT DE VETO (écart 2) 4e à 57/1 lundi ! 5e vendredi.

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 74, écart maximum 134)

Regrets : 7 LA LIMAGNE (Écart 1) 1er mercredi ! 5e jeudi. 5e samedi.

Cheval au nom rigolo : 13 DROIT DE VETO (écart 0) 2e lundi. 3e mercredi. 5e à 41/1 dimanche !

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 5 LAMIGO (écart 7)

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 15 USTIMOS (écart 0) 5e à 41/1 dimanche.

La pêche à la ligne : Auteuil 17 novembre 2e Côte d’Azur, 4e Grand Trianon, 6e Ci Blue



MON ANALYSE :



14 ANOUMA FREEDOM : Avec 5 représentants au départ Y. Fouin rêve de réaliser l’exploit de signer le quinté à lui tout seul ! Chiche ?... Jouez le ticket car ce serait historique et très rémunérateur ! Maintenant, j’estime que la course ne va pas échapper à l’un de ses élèves. Ce serait trop bête ! Je me dis que nous sommes en début de meeting. Si les meilleurs Fouin plus chargés gagnent, ils vont prendre du plomb dans l’aile lors de leurs engagements à venir... Vous me suivez ?... Oui, je pense que c’est le plus léger annoncé à 33/1 qui peut l’emporter... D’ailleurs le jockey maison (B. Même) a choisi de le piloter alors qu’il pouvait monter un favori Fouin... Le cheval vient de bien gagner récemment à Auteuil. Il y a une ligne qui lui donne une première chance lorsqu’il bat le bon Bandit d’Ainay à Auteuil le 6 septembre !... Dois-je en rajouter ?

8 GRAND TRIANON : Même s’il a bien couru dans le quinté référence dernièrement, il m’a un peu déçu car je le voyais gagner ! Ce n’est peut que partie remise ! Les Nicolle aiment gagner vous le savez... D’habitude je les mets tous en tête mais là seul Fouin peut gagner car il est sur ses terres !

6 COTE d’AZUR : ce bon cheval de gros quinté dégringole de catégorie. La logique voudrait qu’il gagne en justifiant son nom à Cagnes... Maintenant, je connais bien la bête... Il ne répète jamais le coup suivant une bonne perf ! Comme il vient de finir second, cela voudrait dire qu’il ne va pas être là si l’on suit la logique de sa musique. On le joue donc mais sans emballement...

3 CI BLUE : Lui je ne l’aime pas ! Quand je le mets, il n’est pas là. Quand je l’écarte, il est là... Il est capable de figurer face à des chevaux de groupes puis de décevoir face à des chevaux de réclamer... Va comprendre Charles... Comme c’est un Fouin, le roi de Cagnes, il faut quand même lui faire confiance.

2 ARMYR : C’est de loin le préféré des deux Fertillet. Je vous le recommande en base car son entraîneur ne cache pas sa grande confiance. Cette course est devenue un objectif. Car son cheval ne tient plus dans sa peau. Il a envie d’en découdre ! Seul ses 71kg peuvent peser lourd dans la balance. Je le vois donc plus placé que gagnant aujourd’hui. Car il gagnera pendant le meeting à coup sûr ! Je n’ai pas pu mettre son compagnon de box Pagomix que je voyais bien la dernière fois. Je n’ai pas eu la place mais je crois encore en lui malgré tout...

4 SPIDERMAN : C’est mon super héros. Je pense que ce sera la grande révélation des quintés de l’hiver. On sent le cheval sur la montante. Il a culbuté la dernière fois alors qu’il allait disputer l’arrivée... Il a oublié de tisser sa toile d’un coup de sabot pour éviter la chute... S’il se souvient de son super pouvoir alors il ne tombera plus ! Je le sens bien...

1 VLATAN : C’est un cheval très bizarre dans sa tête et dans son comportement. En effet, soit il gagne, soit il déçoit... C’est un Fouin. Il a été réservé pour le meeting. Annoncé à 25/1, il peut très bien gagner avant de décevoir. Mais je pense que son entraîneur ne va pas lui infliger une prise de plomb prématurée car il a d’autres engagements à venir. Je pense qu’il va se placer à belle cote avant de gagner son tiercé le coup suivant. Il aura ensuite tout le printemps pour décevoir à Auteuil afin de reperdre du poids pour l’hiver prochain...

13 DROIT DE VETO : Son nom m’a tout de suite tapé dans l’œil à la lecture des partants. Et dans ce genre de situation, je m’oblige à écouter mon intuition sans chercher à comprendre. J’ai malgré tout pris le temps de faire son papier. Ce qui saute aussi aux yeux, c’est sa grande régularité. C’est rare chez les chevaux d’obstacles... Il a forgé son moral chez nous à Lyon. Comme il a pris la bonne habitude de toujours finir dans les 4 premiers, je me dis qu’il peut continuer sa bonne série. Cerise sur le gâteau, son mentor avoue avoir visé la course ! Annoncé à 19/1, vous pouvez tenter un gros coup de poker avec lui avant de vous en frotter les sabots !!! J’y crois fort... Surtout qu’à Lyon il finit dans le dos de Magistador qui gagne ensuite le quinté référence !



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1.

Novembre : 2.745 euros de gains !

Octobre : 1843 euros de gains.

Septembre : 1.584 euros de gains !

Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !





