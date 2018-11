Quinté + LUNDI 12 NOVEMBRE – VINCENNES



Samedi j’étais le seul journaliste en France à vous prévenir que François Rohaut avait visé le quinté ! Résultat ses deux élèves dont mon coup de cœur sont dans les 5 à des cotes de 15 et 25/1 ! J’ai même entendu à la télé que les chevaux du bas de tableau n’avaient pas de chance...

C’est ainsi que je vous donne le gros tiercé-quarté en 4 chevaux seulement et le quinté !! On rajoute dans notre tirelire le gros quinté de mardi (798 euros), le tiercé dans l’ordre mercredi et le quarté (253,00) et le tiercé dans l’ordre de vendredi soir (253 euros)... Je vous ai fait gagner en une semaine 2.057 euros !

3 COACH FRANBLEU Tombeur de stars !!! 7 BALFOUR 6e succès consécutif ? 15 Captain Sparrow Un tout bon... Pirate !! 10 ALDO d’Argentré Mon coup de cœur 12/1 9 Abydos du Vivier Bazire se voit battu 5 COPERNIC de PLAY Probable résurrection 8 CYRRUS ATOUT A racheter ! 1 CAPITAL CHARM Je succombe…

Indice de confiance : 2/5



Conseils de jeu :



Base solide : 3 COACH FRANBLEU (écart 1) 3e mardi. 1er mercredi ! 3e jeudi. 1er samedi !

Base moins solide : 7 BALFOUR (écart 1) 2e lundi. 2e mardi. 1er vendredi ! 4e samedi.

Favori douteux : 11 BEAUTE DE BAILLY car l’entraîneur est confiant alors qu’elle ne sait plus trotter !! (écart 3) 5e jeudi.

Coup de cœur : 10 ALDO d’ARGENTRE (écart 1) 4e à 14/1lundi. 1e à 17/1 mardi ! 2e à 31/1 mercredi ! 2e à 15/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 1 CAPITAL CHARM (écart 0) 4e à 28/1 mardi ! 3e à 27/1 vendredi ! 1er dimanche à 15/1 !

Chevaux à rayer : 6 ARDENTE DU CLOS car son entourage n’y croit pas (écart 57, écart maximum 134)

Regrets : 14 ASTRAL VIRETAUTE car l’engagement est visé (Écart 7)

Cheval au nom rigolo : 15 CAPTAIN SPARROW (écart 1) 5e lundi à 45/1. 2e à 31/1 mercredi. 3e à 27/1 vendredi ! 4e samedi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 7 BALFOUR (écart 1) 3e mercredi. 3e jeudi. 4e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 14 ASTRAL VIRETAUTE (écart 11)

La pêche à la ligne : LAVAL 9 septembre 1er Balfour, 2e Bolt, 3e Abydos du Vivier(Cela donne le jumelé gagnant de lundi et un 2/4 rémunérateur avec des cotes de 17 et 28/1 mardi ! Et le 2/4 de mercredi avec les deux Bazire ; c’est le couplé de jeudi ! Cela donne Badia à 25/1 samedi et le couplé de dimanche)



MON ANALYSE :



3 COACH FRANBLEU : Comme le cheval et son driver sont tous les deux au top du top en ce moment, je me dis que leur association peut venir à bout du gros favori de la course ! Je tente donc un gros coup en vous le donnant en tête ! C’est le tombeur de l’excellent Ce Bello Romain qui serait ici favori de tous ! Alors pour ma part, je trouve spéculatif de le jouer gagnant !

7 BALFOUR : Il vise un 6e succès consécutif... Pour ma part, je n’y crois pas. D’ailleurs son entraîneur n’ont plus puisqu’il dit « Je suis moins sûr de le voir gagner que par deux fois en octobre »... Et que font mes confrères ?... Ils le mettent tous en tête !... Va comprendre Charles...

15 CAPTAIN SPARROW : ô capitaine, mon capitaine !... Ce pirate va certainement monter à l’abordage pour renouer avec une grande performance. Son mentor se voit second derrière Balfour. Donc logiquement, moi je le vois 3e justement derrière Balfour ! C’est sa meilleure course de l’hiver !

10 ALDO d’ARGENTRE : Comme tous les vieux, il aura fort à faire face à l’armada des 6 ans à mon sens tous supérieurs ! Malgré tout il me plait bien. Il ne peut pas être mieux qu’en ce moment. Ses lignes sont très bonnes. Il a battu cet été Copernic de Play, le bon Coup droit, l’excellente Baronne de Bapré et plus récemment Ardente du Clos qu’il retrouve sans craindre la moindre revanche. Son driver veut se faire un nom dans les quintés de l’hiver, à lui de tirer le premier !!

9 ABYDOS DU VIVIER : Depuis qu’il a rejoint le « vivier » de JMB il se sent pousser des ailes. C’est ainsi qu’il vient d’en faire péter deux de suite ! Lui aussi arrive au top de son art... Maintenant, Bazire reste lucide. Ce n’est pas la première chance de la course. Il se voit battu, je le suis en ce sens... Maintenant, je pense que c’est malgré tout un coup sûr dans le club des 5. C’est une base au quinté mais pas pour le tiercé. Vous savez ce qu’il vous reste à faire...

5 COPERNIC DE PLAY : C’est son premier objectif de l’hiver. Décevant récemment, il ne faut pas oublier qu’il a réalisé une année formidable ! Son entraîneur l’a laissé souffler. Là, il court vraiment pour de bon ! Alors attention à lui car il gagnera son tiercé avant la fin de l’année...

8 CYRRUS ATOUT : Plus brillant que tenace, on en parle souvent et il est rarement à l’arrivée d’un quinté... C’est un peu l’Arlésienne... Maintenant, j’ai tendance à redevenir chaud avec lui... Pourquoi ? Parce que je sais qu’il a retrouvé du mordant à l’écurie. Il a le moral et cela se sent dans ses balades matinales. A mon sens, il va enfin nous rembourser !

1 CAPITAL CHARM : Je crois vraiment que les 6 ans vont réaliser leur festival ! Alors je vais jusqu’au bout de ma logique en les mettant tous sur mon ticket ! Ce cheval un peu spécial montre parfois des éclairs de classe. Comme je sens que son entraîneur affiche une certaine confiance, je me dis que nous tenons là un petit tocard de derrière les fagots capable de nous faire passer l’hiver bien au chaud…



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !!





