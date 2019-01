Quinté + Lundi 14 janvier - Vincennes

18 MELLBY DRAKE BERGH veut gagner !!! 8 TELLMEASTORY GOOP aussi !!! 7 CHAMPION DORE Va justifier son nom ! 5 Ragazzo da Sopra Boy de + en + haut !! 1 AILERON Mon coup de cœur 25/1 14 CARIOCA DE LOU Tout ou rien ! 11 Calou Renardière Enfin sage ? 10 CABERNET Je l’estime !

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + LUNDI 14 janvier 2019 – VINCENNES4.150 euros de gains depuis le 31 décembre ! C’était par exemple encore le gros tiercé de vendredi avec mon tuyau 2e à 18/1 ! Et dimanche le tiercé, quarté, quinté avec mon énorme coup de cœur 2e à 45/1 ! Vous touchez dimanche 1.350 euros de gains !Retrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 18 MELLBY DRAKE (écart 0,0) 2e mardi ! 1er vendredi ! 5e dimanche.Base moins solide : 8 TELLMEASTORY (écart 1) 1er lundi ! 5e mardi. 2e mercredi. 1er jeudi ! 1er distancé dimanche...Favori douteux : 13 CANULAR mon ex coup de cœur gagnant nous revient à 70% de sa valeur en gardant ses fers. Nivard vient en renfort mais j’ai des doutes... (écart 4) 1er mardi !Coup de cœur : 1 AILERON (écart 0,0) 2e lundi à 41/1 ! 2e à 18/1 vendredi ! 2e à 45/1 dimanche dans le prix de Belgique !!!Tocard déniché derrière les fagots : 5 RAGAZZO DA SOPRA (écart 0,0) 3e à 18/1 vendredi ! 2e dimanche à 45/1 !Chevaux à rayer : 9 CAPONE FACE (écart 93, écart maximum 134)Regrets : 15 JERRY MOM car ce gone part avec un entourage confiant (écart 1) 5e mercredi à 226/1 !!! 5e vendredi !Cheval au nom rigolo : 13 CANULAR (écart 3) 3e à 34/1 mardi ! 1er mercredi à 15/1.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 6 FURIOUS FRANCIS (écart 3) 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 3 BRAQUE TURGOT (écart 0) 5e à 30/1 lundi ! 2e dimanche à 45/1 !La pêche à la ligne : Vincennes 30 décembre : 2e Readly Express, 3e Uza Josselyn, 4e Carat Williams, 6e Bélina Josselyn, 8e Bird Parker (3/5 dimanche en suivant ma ligne)Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 ! Lundi 7 : tuyau 2e à 41/1 ! Mardi 8 : tiercé (62,10), quarté (116,74), quinté (121,60) ! Mercredi 9 : tiercé (27,00), quarté (163,28) ! Vendredi 11 : tiercé (199,00), tuyau 2e à 18/1 ! Dimanche 13 : tiercé (179,20), quarté (462,15), quinté (709,20), tuyau 2e à 45/1 !!