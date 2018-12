Quinté + LUNDI 17 Décembre – CAGNES SUR MER



Je vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !!

Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...

CRITERIUM DES 3 ANS



12 LOPESAN Mon coup de cœur 1Cocolegustachocho Le meilleur de tous 2 DESAGUADERO Vu à un meilleur niveau 6 BERJOU Le + rapide sur le plat 4 ENIOCANTO Des lignes solides ! 3 TYZEFF Sur la montante... 5 MATRIARK Course visée 8 SKINS ROCK Va les faire valser !

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 1 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 0,0) 1er mardi ! 4e mercredi. 1er samedi ! 1er dimanche !

Base moins solide : 2 DESAGUADERO (écart 1) 3e mardi. 2e mercredi. 1er vendredi ! 3e samedi.

Favori douteux : 15 ALMIBURG car son entraîneur triplement représenté lui préfère ses deux compagnons de box que l’on retrouve dans mon prono... Il m’était difficile de mettre les 3 surtout que la semaine dernière Y. Fouin en a mis 0 sur 5 partants dans le quinté ! (écart 0) 4e mardi. 5e à 67/1 dimanche !

Coup de cœur : 12 LOPESAN (écart 1) 4e à 29/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 8 SKINS ROCK (écart 0) 2e à 33/1 dimanche !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 79, écart maximum 134)

Regrets : 16 JENNYCHOPE que j’ai finalement enlevé car il a été battu deux fois récemment par Skins Rock... (Écart 0) 3e à 52/1 dimanche !

Cheval au nom rigolo : 1 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 4) 3e mardi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 1) 3e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 13 mille rubis (écart 5) 5e lundi à 30/1.

La pêche à la ligne : Auteuil 11 novembre : 2e DESAGUADERO, 3e ENIOCANTO. Auteuil 25 novembre : 2e LOPESAN, 5e BERJOU, 6e ENIOCANTO (cela en donnait 3 sur 5 dimanche dont 2 à très belles cotes)



MON ANALYSE :



12 LOPESAN : J’en fais mon coup de cœur car je vois que ce cheval a la rage de vaincre ! Avec un peu plus de réussite, il devrait rester sur 4 victoires consécutives. C’est un excellent sauteur puisqu’il brille aussi bien en steeple qu’en haies. Je le trouve très bien placé au poids. Ce n’est pas le favori alors on va tenter un joli coup avec lui !

1 COCOLEGUSTACHOCHO : Sur le papier, il est au-dessus du lot puisqu’il a gagné son gros quinté à Auteuil bien plus relevé ! Maintenant, il faut savoir ce qu’il a derrière la tête ?... S’il gagne de suite, il devra aller sur une grosse course en janvier ici même puis aller à Paris dans les Groupes... Ou alors, il va se contenter de se placer avant de gagner en fin de meeting cagnois... Je penche donc vers la seconde hypothèse...

2 DESAGUADERO : Il vient tout simplement de finir second d’un gros quinté parisien nettement plus relevé ! Autant dire qu’il peut gagner facile ici... Mais je fais la même remarque que le Coco car il va certainement préférer se placer d’abord et gagner ensuite pour ne pas se griller trop vite sur l’échelle du handicapeur... Eh oui, il faut penser au meeting...

6 BERJOU : C’est le plus rapide car il a une plus grande classe de plat que tout le monde. On l’avait vu briller à ce niveau sans « barrière »... Il apprend son métier avec enthousiasme. Il va forcément gagner sa course cet hiver pour s’attaquer ensuite aux gros quintés du printemps ! On le joue gagnant et placé. On fait une martingale avec lui à la gagne... Cela veut dire que vous jouez aujourd’hui 4 euros à la gagne, puis 8 euros à la gagne le coup suivant, ainsi de suite jusqu’à ce qu’il gagne !... Régalez-vous bien !

4 ENIOCANTO : Il présente les meilleures lignes au départ. On l’a vu coup sur coup se placer dans le dos de DESAGUADERO, de LOPESAN et de BERJOU. Il est donc logique de le retrouver pratiquement à coup sûr dans le club des 5 !

3 TYZEFF : à partir de ce cheval, ce sont des « animaux » qui n’ont pas la pointure quinté à Auteuil. Lui me plait bien car je le sens sur la montante. La forme est là. Le profil de l’hippodrome va l’avantager. Il se heurte à forte partie avec 2 kilos de trop pour espérer l’emporter !

5 MATRIARK : Je sais que son équipe a visé la course en présentant trois chevaux au départ ! Cela veut dire qu’ils veulent en faire gagner un parmi leurs mousquetaires. Je sais aussi que c’est le numéro 2 dans leur choix. Allons-nous vers un tir groupé de cet entraînement ?...

8 SKINS ROCK : Je ne l’avais pas mis dans ma sélection car je n’avais pas encore fait mon papier à la loupe... Cette dernière m’a tapé sur les doigts en survolant mon journal !!! Je peux vous garantir que cela fait mal quand elle s’énerve... Eh oui, j’avais mis Jennychope mais elle m’a montré que Skins vient de la pulvériser par deux fois !... Alors j’obéis ! Elémentaire mon cher Watson…



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 !





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + LUNDI 17 Décembre – CAGNES SUR MERJe vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !!Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...CRITERIUM DES 3 ANSIndice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 1 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 0,0) 1er mardi ! 4e mercredi. 1er samedi ! 1er dimanche !Base moins solide : 2 DESAGUADERO (écart 1) 3e mardi. 2e mercredi. 1er vendredi ! 3e samedi.Favori douteux : 15 ALMIBURG car son entraîneur triplement représenté lui préfère ses deux compagnons de box que l’on retrouve dans mon prono... Il m’était difficile de mettre les 3 surtout que la semaine dernière Y. Fouin en a mis 0 sur 5 partants dans le quinté ! (écart 0) 4e mardi. 5e à 67/1 dimanche !Coup de cœur : 12 LOPESAN (écart 1) 4e à 29/1 samedi !Tocard déniché derrière les fagots : 8 SKINS ROCK (écart 0) 2e à 33/1 dimanche !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 79, écart maximum 134)Regrets : 16 JENNYCHOPE que j’ai finalement enlevé car il a été battu deux fois récemment par Skins Rock... (Écart 0) 3e à 52/1 dimanche !Cheval au nom rigolo : 1 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 4) 3e mardi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 1) 3e samedi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 13 mille rubis (écart 5) 5e lundi à 30/1.La pêche à la ligne : Auteuil 11 novembre : 2e DESAGUADERO, 3e ENIOCANTO. Auteuil 25 novembre : 2e LOPESAN, 5e BERJOU, 6e ENIOCANTO (cela en donnait 3 sur 5 dimanche dont 2 à très belles cotes)MON ANALYSE :12 LOPESAN : J’en fais mon coup de cœur car je vois que ce cheval a la rage de vaincre ! Avec un peu plus de réussite, il devrait rester sur 4 victoires consécutives. C’est un excellent sauteur puisqu’il brille aussi bien en steeple qu’en haies. Je le trouve très bien placé au poids. Ce n’est pas le favori alors on va tenter un joli coup avec lui !1 COCOLEGUSTACHOCHO : Sur le papier, il est au-dessus du lot puisqu’il a gagné son gros quinté à Auteuil bien plus relevé ! Maintenant, il faut savoir ce qu’il a derrière la tête ?... S’il gagne de suite, il devra aller sur une grosse course en janvier ici même puis aller à Paris dans les Groupes... Ou alors, il va se contenter de se placer avant de gagner en fin de meeting cagnois... Je penche donc vers la seconde hypothèse...2 DESAGUADERO : Il vient tout simplement de finir second d’un gros quinté parisien nettement plus relevé ! Autant dire qu’il peut gagner facile ici... Mais je fais la même remarque que le Coco car il va certainement préférer se placer d’abord et gagner ensuite pour ne pas se griller trop vite sur l’échelle du handicapeur... Eh oui, il faut penser au meeting...6 BERJOU : C’est le plus rapide car il a une plus grande classe de plat que tout le monde. On l’avait vu briller à ce niveau sans « barrière »... Il apprend son métier avec enthousiasme. Il va forcément gagner sa course cet hiver pour s’attaquer ensuite aux gros quintés du printemps ! On le joue gagnant et placé. On fait une martingale avec lui à la gagne... Cela veut dire que vous jouez aujourd’hui 4 euros à la gagne, puis 8 euros à la gagne le coup suivant, ainsi de suite jusqu’à ce qu’il gagne !... Régalez-vous bien !4 ENIOCANTO : Il présente les meilleures lignes au départ. On l’a vu coup sur coup se placer dans le dos de DESAGUADERO, de LOPESAN et de BERJOU. Il est donc logique de le retrouver pratiquement à coup sûr dans le club des 5 !3 TYZEFF : à partir de ce cheval, ce sont des « animaux » qui n’ont pas la pointure quinté à Auteuil. Lui me plait bien car je le sens sur la montante. La forme est là. Le profil de l’hippodrome va l’avantager. Il se heurte à forte partie avec 2 kilos de trop pour espérer l’emporter !5 MATRIARK : Je sais que son équipe a visé la course en présentant trois chevaux au départ ! Cela veut dire qu’ils veulent en faire gagner un parmi leurs mousquetaires. Je sais aussi que c’est le numéro 2 dans leur choix. Allons-nous vers un tir groupé de cet entraînement ?...8 SKINS ROCK : Je ne l’avais pas mis dans ma sélection car je n’avais pas encore fait mon papier à la loupe... Cette dernière m’a tapé sur les doigts en survolant mon journal !!! Je peux vous garantir que cela fait mal quand elle s’énerve... Eh oui, j’avais mis Jennychope mais elle m’a montré que Skins vient de la pulvériser par deux fois !... Alors j’obéis ! Elémentaire mon cher Watson…Résultats :Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 !