Quinté + Lundi 18 février - Vincennes

15 ELORIUS de GUEZ Course visée par JMB 4 ESPOIR d’AVRIL Idem en février... 8 ELIOT d’AMBRI Toujours là 9 EXPRESS de l’ITON En retard de gains 10 ECHEC et MAT Mon coup de cœur 25/1 3 EIKO VET Tout ou rien ! 14 Extra du Châtelet Extra car très régulier ! 1 ELVIS BERRY AvecFranckyL’Rockeur

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + LUNDI 18 février 2019 – VINCENNESRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 4 ESPOIR d’AVRIL (écart 0,0,0,0,0 – 21 fois à l’arrivée sur 23 quintés courus) 2e lundi. 3e mercredi. 1er vendredi ! 2e samedi. 3e dimanche.Base moins solide : 8 ELIOT d’AMBRI (écart 1) 5e dimanche. 3e mardi. 5e mercredi. 5e jeudi. 5e vendredi.Favori douteux : 13 ESPRIT d’OCCAGNES (écart 1) 3e jeudi. 2e vendredi. 1er samedi à 19/1 !Coup de cœur : 10 ECHEC ET MAT (écart 2) 2e mardi ! 5e vendredi.Tocard déniché derrière les fagots : 3 EIKO VET (écart 1) 1er mardi à 20/1 ! 3e samedi.Chevaux à rayer : AUCUN (écart 3, écart maximum 134) 3e jeudi.Regrets : 7 ECLAIR GOLD (écart 10)Cheval au nom rigolo : 10 ECHEC ET MAT (écart 0) 2e lundi. 1er mardi à 20/1 ! 1er jeudi. 1er vendredi. 5e à 30/1 dimanche !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 10 ECHEC ET MAT (écart 0) 5e mercredi. 5e vendredi. 3e dimanche.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 2 ECHO DES MEAUTIS (écart 0) 4e lundi. 4e mercredi. 1er dimanche à 27/1.La pêche à la ligne : Vincennes 24 janvier 3e Elorius de Guez, 4e Esprit d’Occagnes, 5e Eiko vet, 6e Extra du châtelet, 7e Empire City