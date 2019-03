Quinté + Lundi 18 mars - Compiègne

5 VESPERA Tout pour elle ! 4 CONNIVENCE Le choix Soumillon 3 SPEED AS Très chuchotée... 8 SEQANIA Mon coup de cœur 33/1 7 BIBI VOICE Avec la Mère Michel 6 NAMASJAR Tout ou rien ! 2 COPPER BAKED Pasquier + 61,5kg =... 1 QUALISAGA Ecrasée de plomb !!!

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + LUNDI 18 mars 2019 – COMPIEGNERetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 2/5Conseils de jeu :Base solide : 5 VESPERA (écart 0 – 37 fois à l’arrivée sur 50 quintés courus) 1er mercredi ! 5e dimanche.Base moins solide : 3 SPEED AS (écart 1) 2e mercredi. 3e jeudi.Favori douteux : 9 AGUA DE VALENCIA car notre lyonnaise est décevante depuis un an à ce niveau (écart 0) 1er dimanche. 3e samedi.Coup de cœur : 8 SEQANIA (écart 0) 5e samedi.Tocard déniché derrière les fagots : 8 SEQUANIA (écart 5)Chevaux à rayer : 15 ALMOST YOU (écart 23, écart maximum 134)Regrets : 12 LA PUTANESCA très, très décevante mais Smaga insiste à ce niveau certainement avec des espoirs... (écart 9)Cheval au nom rigolo : 4 CONNIVENCE (écart 1) 1er mercredi. 4e jeudi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 1 QUALISAGA (écart 1) 1er mercredi, 3e jeudi.