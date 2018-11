Quinté + LUNDI 19 NOVEMBRE – VINCENNES



10 CALIN de MORGE Le chouchou de F.N. 14 Barrio Josselyn Course visée par JMB 7 CANTIN de l’ECLAIR Mon coup de foudre ! 12 Clif du Pommereux Revient au top ! 11 AZARO d’EVA Mon coup de cœur 20/1 8 Alamo du Goutier Sera de + en + « fort »!. 2 LOVER FACE Tire sa révérence... 4 CLACK SOTHO Tout ou rien !

Indice de confiance : 4/5



Conseils de jeu :



Base solide : 10 CALIN DE MORGE (écart 0,0,0) 1er lundi ! 1er mardi ! 5e jeudi. 2e vendredi. 5e samedi.

Base moins solide : 14 BARRIO JOSSELYN (écart 0) 4e jeudi. 4e samedi.

Favori douteux : 5 BLOOMA d’HERIPRE (écart 2) 2e mardi. 1er jeudi !

Coup de cœur : 11 AZARO d’EVA (écart 3) 3e à 14/1 mardi !

Tocard déniché derrière les fagots : 8 ALAMO du GOUTIER (écart 2) 1er dimanche à 15/1 ! 2e à 20/1 jeudi !

Chevaux à rayer : 1 CŒUR BAROQUE, 6 A NOUS TROIS et 13 BOEING DU BOCAGE (écart 59, écart maximum 134)

Regrets : 9 ARIBO MIX (Écart 0) 5e à 70/1 lundi !!! 1er à 20/1 samedi !

Cheval au nom rigolo : 10 CALIN DE MORGE (écart 5) 3e lundi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 12 CLIF DU POMMEREUX (écart 1) 2e à 20/1 jeudi ! 4e vendredi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 6 A NOUS TROIS (écart 0) 5e à 70/1 lundi ! 4e samedi.

La pêche à la ligne : Enghien 16 juin 4e Barrio Josselyn, 5e Clif du Pommereux, Dist Boeing du Bocage (cela donne le 2/4 de samedi)



MON ANALYSE :



10 CALIN DE MORGE : Finalement, je suis plus confiant que Franck Nivard qui se place second dans son pro derrière Bazire ! Moi, je le sens bien. D’abord parce que je me dois d’être chauvin puisque c’est un cheval élevé dans notre région. Ensuite, cette petite bête me plait car elle répète toutes ses bonnes courses. Autant dire que c’est très tentant de chercher la gagne surtout qu’il a un an de moins que le favori. Cela démontre qu’il est meilleur à gains égaux !

14 BARRIO JOSSELYN : Tout le monde sais que Jean-Michel Bazire a visé cette course de longue date avec lui. C’est son meilleur engagement de l’hiver ! Il arrive donc à 200% sur l’événement. Maintenant, ce qui m’embête c’est qu’il fait un peu le clow ce Barrio. En effet, il ne se livre que très rarement. Je n’aime pas ce genre de chevaux. C’est pour cela que je le joue battu !...

7 CANTIN DE L’ECLAIR : On a tous eu un coup de foudre pour lui dans sa jeunesse car il s’annonçait comme un petit crack ! Et puis la machine s’est déréglée. Son entourage a eu beaucoup de mal à le retrouver. Heureusement, il semble refleurir en ce moment. Il revient en net retard de gains. Cet hiver il va en faire péter une en cheval déclassé ! Pourquoi pas dès aujourd’hui ? Et puis, cela saute aux yeux que les jeunes 6 ans détiennent les clés de la bonne solution car ils sont supérieurs aux vieux...

12 CLIF DU POMMEREUX : C’est un cheval bizarre car il est capable de faire l’arrivée d’un classique mais aussi de décevoir dans une course moyenne comme la dernière fois. Mais dans l’ensemble, son papier démontre qu’il détient une toute première chance ! Alors il faut le racheter.

11 AZARO d’EVA : Jean-Michel Bazire déclare cette semaine à tous mes confrères qu’il a visé la course avec ses deux représentants et qu’il n’a aucune préférence entre les deux... Et que font mes confrères ?... Ils s’affolent sur Barrio en l’annonçant à 2/1 et négligent Azaro en le proposant à 18/1 ! Moi, je suis bête et discipliné. Si JMB me dit que les deux se valent, je l’écoute ! J’en fais donc mon coup de cœur très spéculatif !

8 ALAMO DU GOUTIER : Ce fut l’une des grandes révélations de l’hiver dernier ! Il a réalisé de sacrés trucs dans de très bons lots ! Là, il arrive frais pour suivre la même évolution. Son tempérament de gagnant est si fort, qu’il pourrait déjà gagner en surcote puisqu’on l’annonce à 20/1 ! En regardant bien son programme à venir, on se rend compte que c’est finalement son plus facile tiercé de l’hiver... Car il n’y a pas de bolides étrangers au départ !

2 LOVER FACE : Je vous avais bien dit la dernière fois qu’il allait gagner son tiercé avec Franck Nivard avant son départ à la retraite en France ! Et il vient de me donner brillamment raison. Cette fois, FN change de sulky. Cela veut dire qu’il ne gagnera pas. Mais comme c’est l’une de ses dernières courses en France, il se doit de se donner encore à fond ! On peut le suivre en confiance.

4 CLARCK SOTHO : Il m’a énormément déçu la dernière fois en ne figurant pas à l’arrivée sans me donner le moindre espoir... Alors qu’il venait de s’intercaler entre deux chevaux disputant le prix d’Amérique. J’ai appris dans ma vie à beaucoup pardonner... C’est une bonne méthode pour vivre heureux... Alors je lui pardonne !...





