Quinté + Lundi 21 janvier - Cagnes sur Mer

10 RANNAN Le choix Soumillon ! 9 TABULARASA Mon coup de cœur 25/1 3 CAZALINE Entourage très chaud 5 LANANA La + expérimentée 4 D’or et d’Argent Pour toucher des euros 2 l’INDOMPTABLE Véritable métronome ! 11 ASSONANCE Lyonnaise en forme 15 COMBOURG Lyonnais au top !!!

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + lundi 21 janvier 2019 – CAGNES SUR MER4.600 euros de gains depuis le 31 décembre !C’est toujours la grande forme en vous indiquant ce jeudi encore le quinté avec mon tuyau 3e à 19/1 !! Samedi le quinté en 6 chevaux avec mon coup de cœur à 20/1 !! Dimanche on remet les couverts avec tiercé en 4 et quarté !Retrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 1/5Conseils de jeu :Base solide : 10 RANNAN (écart 0,0,0,0) 1er mardi ! 2e jeudi ! 3e vendredi. 4e samedi. 2e dimanche.Base moins solide : 3 CAZALINE (écart 0,0) 5e lundi. 1er mercredi ! 4e jeudi. 3e samedi. 1er dimanche.Favori douteux : 13 ZAK (écart 6) 4e lundi.Coup de cœur : 9 TABULARASA (écart 1) 3e à 19/1 jeudi ! 5e à 20/1 samedi !Tocard déniché derrière les fagots : 15 COMBOURG (écart 5) 2e à 54/1 mercredi !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 101, écart maximum 134)Regrets : 16 COREMY (écart 0) 5e dimanche.Cheval au nom rigolo : 5 LANANA (écart 1) 4e lundi. 2e à 54/1 mercredi ! 2e samedi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 10 RANNAN (écart 0) 1er dimanche !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 9 TABULARASA (écart 2) 2e à 54/1 mercredi. 5e vendredi.La pêche à la ligne : Vincennes 6 janvier : 1er Bilibili, 2e Traders, 3e Briac Dark, 5e Cassate, 6e Alpha Saltor, dist. Canadien d’Am (cela donne le 2/4 de vendredi, ¾ samedi et le jumelé gagnant de dimanche).Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 ! Lundi 7 : tuyau 2e à 41/1 ! Mardi 8 : tiercé (62,10), quarté (116,74), quinté (121,60) ! Mercredi 9 : tiercé (27,00), quarté (163,28) ! Vendredi 11 : tiercé (199,00), tuyau 2e à 18/1 ! Dimanche 13 : tiercé (179,20), quarté (462,15), quinté (709,20), tuyau 2e à 45/1 !! Mardi 15 : tiercé ordre (167,50). Jeudi 17 : tiercé (36,20), quarté (45,89), quinté (83,80), tuyau 3e à 19/1 ! Samedi 19 : tiercé (33,60), quarté (29,38), quinté (38,60), tuyau 5e à 20/1 ! Dimanche 20 : tiercé en 4 (5,20), quarté (12,48).