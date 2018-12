Quinté + LUNDI 24 Décembre – CAGNES SUR MER



Samedi je joue le Père Noël en vous indiquant le gros tiercé dans l’ordre, le quarté et le quinté (668 euros de gains) avec mon coup de cœur 5e à 17/1 ! Alors que la dernière minute d’une grande radio est partie à 4/1 et ne figure pas à l’arrivée... Je vous avais en plus prévenus avec mon indice de confiance à 5/5 !

Bon réveillon et jouez les petits ramoneurs pour que le Père Noël reste tout propre en sortant de la cheminée...

Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



12 MYBOY Entraîneur très chaud 13 PAGOMIX Poids cadeau de Noël 3 PINSON DU RHEU Le meilleur Fouin 1 COTE d’AZUR Vient de briller... 11 BLUES WAVE Mon coup de cœur 17/1 8 LA LIMAGNE Doit se racheter 9 LE BUT Dans la lucarne ! 4 CI BLUE Le père fouettard !!!

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 12 MYBOY (écart 2) 1er dimanche ! 2e mardi. 2e jeudi.

Base moins solide : 13 PAGOMIX (écart 0,0,0) 1er jeudi. 1er vendredi. 1er samedi !

Favori douteux : 2 ARMYR (écart 0) 5e à 67/1 dimanche ! 4e samedi !

Coup de cœur : 11 BLUES WAVE (écart 0) 5e mardi à 10/1. 5e à 17/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 4 CI BLUE (écart 0) 2e à 33/1 dimanche ! 2e à 23/1 samedi !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 84, écart maximum 134)

Regrets : 10 SCOTTISH SUN (Écart 1) 3e à 52/1 dimanche ! 4e vendredi.

Cheval au nom rigolo : 9 LE BUT (écart 0) 4e samedi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 5 LAMIGO (écart 0,0) 2e jeudi. 2e samedi à 23/1.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 10 SCOTTISH SUN (écart 9)

La pêche à la ligne : Cagnes 10 décembre 1er Côte d’Azur (+ 3 kg), 2e Pagomix (- 1 kg), 4e Myboy (-1 kg), 7e Armyr (- 1kg)



MON ANALYSE :



12 MYBOY : Je n’hésite pas à le mettre en tête car son entraîneur a visé cette course de longue date avec ses deux représentants. C’est le préféré des deux ! On peut donc le suivre en confiance. Pour moi, il va gagner.

13 PAGOMIX : J’ai oublié de le mettre sur mon ticket la dernière fois et je m’en suis rongé les sabots... Cette fois, je ne fais pas la même bêtise. Il retrouve sa gagnante Côte d’Azur avec 4 kilos d’avantage. Autant dire que le handicapeur lui donne la course ! Merci Papa Noël...

3 PINSON DU RHEU : Il revient de loin puisqu’il n’avait pas revu un hippodrome depuis longtemps. Ses deux courses de rentrée sont somptueuses ! On sent qu’il revient avec un moral de poulain ! Où va-t-il s’arrêter ?... Comme sa musique est bien meilleure, j’estime que c’est le plus redoutable des 4 Fouin au départ... Dans le quinté référence Fouin m’avait bien planté avec 0 élève à l’arrivée du 5 partants au départ !

1 COTE d’AZUR : Comme elle vaut les gros quintés à Auteuil, elle vient de se balader dans le quinté référence en bord de mer. Elle s’est pris une vague de 4 kg sur la selle et cela risque de contrarier ses plans de doublé... Malgré tout, ses chances sont certaines.

11 BLUES WAVE : J’en fais mon coup de cœur annoncé à 17/1 car je sais que ce cheval a été préparé depuis plusieurs mois pour gagner cette course ! C’est son objectif du meeting... Visiblement mes confrères ne sont pas au courant... Au moins je vous aurai prévenus bande de privilégiés (LOL) !

8 LA LIMAGNE : mes oreilles sifflaient la dernière fois tellement tout le monde en parlait dans les écuries de Cagnes jusque dans sa cantine... Et puis l’animal s’est vu contrarié avant et pendant la course. Il en a perdu tous ses moyens. Là je sais que les bruits flatteurs étaient justifiés car il fait de gros boulots le matin. Le cheval est au top pour remettre les pendules à l’heure.

9 LE BUT : Son nom m’a tapé dans l’œil dès la lecture des partants et dans ce cas précis je mets toujours ce genre de pressentiment dans ma sélection. C’est ce qui s’appelle avoir de l’intuition... Ce cheval a l’avantage d’avoir une classe de plat que les autres n’ont pas ! Cela veut dire qu’il finira plus vite que les autres... Ce n’est pas un pénalty mais je le vois bien au fond des filets...

4 CI BLUE : Je savais qu’il allait décevoir la dernière fois. Il déteste être favori. Ce gros capricieux est déclassé si on le juge sur son quinté de l’automne à Auteuil où il finit dans les 3 dans un bien meilleur lot et sur une piste bien plus sélective. Il adore se réveiller à belle cote. Là, on l’annonce à 20/1 ! Moi, je me dis qu’il va faire exprès de casser tous les jeux de ceux qui l’auront oublié…



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 ! Lundi 17 : tiercé. Mardi 18 : tiercé (20,30), quarté (30,81), quinté (19,81), tuyau 5e à 10/1 ! Jeudi 20 : tiercé (10,00), quarté (17,29). Samedi 22 : tiercé ordre 356,60), quarté (175,63), quinté (136,00), tuyau 5e à 17/1 !





