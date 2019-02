Quinté + Lundi 25 février - Marseille Borely

8 FOX TIN Mon coup de cœur 15/1 14 Just a Formality C’est sa course !! 4 L’INDOMPTABLE A racheter ! 5 MOMOUR Véritable métronome 15 VENERABLE Monte en puissance... 6 BLUE HILLS Mieux sur le gazon ! 9 ROYAL BOWL Le meilleur Rossi 7 INCAMPO Un lyonnais limité...

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + LUNDI 25 février 2019 – MARSEILLE BORELYRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 5/5Conseils de jeu :Base solide : 14 JUST A FORMALITY (écart 0,0,0,0,0,0 – 27 fois à l’arrivée sur 30 quintés courus) 2e mardi. 4e mercredi. 1er jeudi. 3e Vendredi ! 1er samedi ! 3e dimanche.Base moins solide : 5 MOMOUR (écart 2) 4e mardi. 1er vendredi !Favori douteux : 3 ZANGOKARI (écart 0) 3e lundi. 5e dimanche.Coup de cœur : 8 FOX TIN (écart 2) 3e mardi à 16/1 ! 3e à 10/1 vendredi !Tocard déniché derrière les fagots : 6 BLUE HILLS (écart 2) 1er lundi à 20/1 ! 4e à 34/1 jeudi ! 4e à 51/1 vendredi !Chevaux à rayer : 1 MAGARI (écart 10, écart maximum 134)Regrets : 11 CUTTY PIE (écart 16)Cheval au nom rigolo : 14 JUST A FORMALITY (écart 7) 5e à 30/1 dimanche !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 1 MAGARI écrasé de plomb (écart 0) 3e vendredi. 3e dimanche.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 16 SHOW THE WAY (écart 1) 1er samedi !La pêche à la ligne : Cagnes 30 janvier 3 Fox Tin, 4e Vénérable, 6e Momour, 9e Sow the way (cela donnait le tiercé quarté de dimanche)