Quinté + LUNDI 26 NOVEMBRE – VINCENNES

10 BLEU CIEL Un soleil ? 12 BINIOU de Connée L’objectif de sa vie ! 16 Baraka de Bougy Nivard a la « Baraka » 17 Bettina de Tillard Très régulière 3 BE ONE des Thirons Mon coup de cœur 28/1 5 BACCHUS d’ELA Il court pour gagner ! 4 BISE DU COGLAIS Spéculative sans JMB 6 ARCHIBALD Le seul vieux valable

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + LUNDI 26 NOVEMBRE – VINCENNESIndice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 17 BETTINA DE TILLARD (écart 1) 3e mardi. 3e vendredi.Base moins solide : 12 BINIOU DE CONNEE (écart 3) 1er lundi ! 1er mardi ! 1er mercredi !Favori douteux : 8 AGI DE CRENNES (écart 1) 2e lundi. 2e mardi. 4e mercredi. 1er samedi !Coup de cœur : 3 BE ONE DES THIRONS (écart 0) 3e à 14/1 dimanche.Tocard déniché derrière les fagots : 4 BISE DU COGLAIS (écart 4) 5e lundi.Chevaux à rayer : AUCUN (écart 68, écart maximum 134)Regrets : 9 BACHAR car c’est un tout bon mais son entraîneur estime qu’il a encore besoin d’une course pour retrouver son niveau... (Écart 0) 4e mercredi. 1er à 20/1 dimanche !Cheval au nom rigolo : 6 ARCHIBALD (écart 12)Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 12 BINIOU DE CONNEE (écart 4) 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 13 AS BLEUE (écart 6)La pêche à la ligne : Les Sables 17 octobre : 1er Bettina de Tillard, 2e Bacchus d’Ela, 3e As Blue, 5e Business ClassMON ANALYSE :10 BLEU CIEL : Très prometteur dans sa jeunesse, il est passé à côté d’une grande carrière... En ce moment, il est sur le chemin du renouveau ! La preuve, il a réussi l’exploit de battre à poteau égal le tout bon Ceylan Dairpet. Ce dernier serait ici complètement déclassé et tout le monde le mettrait en tête ! C’est ligne est en béton d’où sa pole position dans ma sélection.12 BINIOU DE CONNEE : Si vous avez oubliez sa gagne dans le quinté du 30 septembre, vous ne verrez pas la tête du caissier ! Ce jour-là, il affole le chrono en trottant 1’11’’4 ! Les autres n’ont jamais affiché une telle vitesse au compteur ! Ce qui me rend encore plus confiant c’est que c’est aujourd’hui l’objectif de son meeting d’hiver. C’est sa meilleure course et la plus facile ! Son équipe veut la gagner !16 BARAKA DE BOUGY : Franck Nivard est encore plus chaud que moi puisqu’il se met carrément en tête de son prono ! La jument est bien dans sa peau en ce moment. Mais je n’ai pas l’impression qu’elle puisse gagner. Mais FN fait tellement des miracles que je veux bien y croire...17 BETTINA DE TILLARD : C’est une mère courage. Sa régularité mérite donc une belle récompense à ce niveau cet hiver. Elle découvre aujourd’hui un engagement de rêve et des adversaires à sa portée... Les étrangers ne sont pas là... A elle d’en profiter !3 BE ONE DES THIRONS : Il a connu son heure de gloire cette année en gagnant son quinté ! Je vous l’indique en coup de cœur car je sais qu’il est revenu au même niveau de forme ! Son entraîneur ne cache pas sa grande confiance. Son cheval va se livrer à fond. Annoncé bizarrement à 28/1, je vous l’indique en coup de cœur pour commencer à faire notre cagnotte cadeaux de Noël...5 BACCHUS d’ELA : C’est devenu un véritable métronome ! Il répète toutes ses courses. Encore une fois, il va défendre nos économies. Je l’ai peut-être mis un peu bas dans mon prono. Rien ne vous empêche de lui remonter les bretelles ! Il ne sera pas loin de la vérité...4 BISE DU COGLAIS : De façon incroyable, elle est annoncée à 20/1 alors que c’est une Bazire !... Comme JMB est mis à pied, il ne peut pas se mettre aux commandes. S’il était là, sa cote serait de 6/1 alors que ses chances de figurer à l’arrivée sont identiques ! Profitez-en...6 ARCHIBALD : Cela semble la meilleure chance des vieux. C’est un Levesque, une vraie marque de fabrique classique. Régulier lorsqu’il se monte sage, il se doit de figurer encore une fois dans le club des 5. A ne pas négliger mais il ne faut pas en faire un chaud favori.