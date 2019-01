Quinté + Lundi 28 janvier - Vincennes

12 CARESSE On va bien ronronner ! 10 CIDJIE DE GUEZ JMB le héros américain 6 KASH BRODDA Nivard va se venger ! 13 CRESCENDIS Va crescendo... 5 COURCHEVEL Mon coup de cœur 18/1 8 CROMA du GUIBEL De très belles lignes !! 16 CHIVA JULRY Etonnante lyonnaise ! 11 CABALERA Entourage confiant

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + LUNDI 28 janvier 2019 – VINCENNES5.100 euros de gains depuis le 31 décembre ! Je donne samedi le tiercé en 3 chevaux, le quarté et le quinté ! Dimanche je vous donne le prix d’Amérique en mettant les 3 Bazire dont le second à 67/1 ! On rajoute 500 euros dans notre tirelire !Retrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 12 CARESSE (écart 0,0) 3e mardi. NP mercredi. 1er samedi. 3e du prix d’Amérique !Base moins solide : 13 CRESCENDIS (écart 1) 2e mercredi. 4e jeudi. 5e vendredi. 3e samedi.Favori douteux : 18 CLEF DE FA car caractériel même si elle a visé la course (écart 2) 2e lundi. 2e vendredi.Coup de cœur : 5 COURCHEVEL (écart 5) 1er à 22/1 lundi ! 5e lundi à 15/1.Tocard déniché derrière les fagots : 11 CABALERA (écart 1) 5e à 30/1 lundi. 5e à 25/1 jeudi. 5e à 20/1 samedi !Chevaux à rayer : 14 COMTESSE (écart 106, écart maximum 134)Regrets : 17 CADENCE DEL FRETTA pas au top mais bel engagement (écart 5) 2e mardi.Cheval au nom rigolo : 12 CARESSE (écart 0) 3e lundi. 3e mercredi. 3e jeudi. 3e vendredi à 25/1. 2e à 67/1 du prix d’Amérique !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 12 CARESSE (écart 0,0,0) NP mercredi. 2e vendredi. 3e samedi. 5e du prix d’Amérique !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 10 CIDJIE DE GUEZ (écart 6) 1er à 22/1 lundi !La pêche à la ligne : Vincennes 7 janvier : 1er Crescendis, 2e Croma de Guibel, 3e Cabalera, 4e Courchevel, 5e Caline du Levant, 7e Calie de Pebrisy…Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 ! Lundi 7 : tuyau 2e à 41/1 ! Mardi 8 : tiercé (62,10), quarté (116,74), quinté (121,60) ! Mercredi 9 : tiercé (27,00), quarté (163,28) ! Vendredi 11 : tiercé (199,00), tuyau 2e à 18/1 ! Dimanche 13 : tiercé (179,20), quarté (462,15), quinté (709,20), tuyau 2e à 45/1 !! Mardi 15 : tiercé ordre (167,50). Jeudi 17 : tiercé (36,20), quarté (45,89), quinté (83,80), tuyau 3e à 19/1 ! Samedi 19 : tiercé (33,60), quarté (29,38), quinté (38,60), tuyau 5e à 20/1 ! Dimanche 20 : tiercé en 4 (5,20), quarté (12,48). Lundi 21 : tuyau gagnant à 22/1 ! Mardi 22 : tuyau 5e à 15/1. Samedi 26 : tiercé en 3 (1,90), quarté (2,99), quinté (3,80). Dimanche 27 : tiercé (79,20), quarté (164,06), quinté (247,40).