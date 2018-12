Quinté + LUNDI 3 Décembre – VINCENNES



Je donnais dimanche le tiercé.



3 BIENTOT JENILOU Son grand objectif ! 1 BOIS DU BOSNET Gilet jaune caractériel 5 BON JENILOU Gilet jaune en forme 4 BIKINI Va faire son maximum ! 14 ARISTO Mon coup de cœur 50/1 9 ABERCROMBIS Les meilleures lignes 13 BAYOKOS ATOUT Nivard est confiant 17 ALTIUS FORTIS Ma grande trouvaille

Indice de confiance : 1/5



Conseils de jeu :



Base solide : 3 BIENTOT JENILOU (écart 0,0) 5e samedi. 3e dimanche.

Base moins solide : 5 BON JENILOU (écart 0) 2e dimanche.

Favori douteux : 8 BODEGA CHENEVIERE qui ne fait rien et qui rate ses objectifs. Mes confrères vous le donnent car c’est Bazire ! Mais que voulez-vous que JMB invente avec ce cheval ?... (écart 3) 2e mercredi.

Coup de cœur : 14 ARISTO (écart 1) 3e mercredi ! 3e vendredi à 10/1 ! 1e à 7/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 17 ALTIUS FORTIS (écart 2) 5e lundi ! 1er à 15/1 mercredi !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 70, écart maximum 134)

Regrets : 15 BRANDEIS JET (Écart 4) 4e lundi.

Cheval au nom rigolo : 4 BIKINI (écart 1) 2e lundi. 3e vendredi ! 1er samedi !

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 6 BAR d’OR (écart 1) 4e vendredi. 3e samedi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 7 ambiance du loisir (écart 11)

La pêche à la ligne : Croisé-Laroche 12 novembre : 1er Bois du Bosnet, 2e Altius Fortis, 3e Aristo (cela donne le couplé de dimanche)



MON ANALYSE :



3 BIENTOT JENILOU : Je le mets en tête sans hésiter car c’est la course de sa vie ! C’est le plus riche, donc le mieux engagé. Son entraîneur est chaud-bouillant car il a visé la course ! Bien placé derrière la voiture, il a tous les atouts dans son jeu !

1 BOIS DU BOSNET : Sa dernière victoire m’a beaucoup plu car il fait un truc et je pense que cette course est la meilleure ligne. Les deux chevaux finissant derrière lui figurent dans ma sélection. Avc lui, il ne faut pas être cardiaque. Car c’est tout ou rien ! Bien calé le long du rail, son driver va pouvoir le lancer sans pression et suivre le train imposé par les autres. S’il trotte carré, il peut gagner ! C’est l’un des deux gilets jaunes du peloton. C’est une couleur à la mode en ce moment !

5 BON JENILOU : Cet autre gilet jaune va porter très haut les couleurs du peuple turfiste ! Il arrive au top sur l’engagement. Il va se sentir pousser des ailes derrière l’autostart pour prendre un départ de choix. L’entourage est très confiant moi aussi. Mais attention, c’est une course piège avec certainement de grosses surprises !

4 BIKINI : C’est de très loin le plus expérimenté dans les quintés. D’ailleurs, ce tiercé est le plus facile de sa carrière. Il part en tête. Tous les feux sont au vert pour le voir glisser sa « ficelle » sur le poteau d’arrivée... Attention, le poilu sort du cabas (lol) !

14 ARISTO : Il n’y a que moi en France pour vous donner des coups de cœur annoncé à 50/1 par mes confrères ! Moi je le vois bien car il vient d’aligner de bonnes performances en faisant jeu égal avec les favoris du jour à savoir Bois du Bosnet, Abercrombis et Bikini. Sa régularité va encore l’amener à l’arrivée ! J’y crois fort ! Et puis voir un Aristo sortir courageusement à Paris en pleine « révolution » des gilets jaunes, c’est courageux ! A ça ira, ça ira !...

9 ABERCROMBIS : J’ai failli vous l’indiquer en coup de cœur car c’est le papier de la course ! Mais il n’est qu’à 15/1... Il s’est payé le luxe de battre coup sur coup Altius Fortis, Bikini (2 fois) et Aristo (2 fois) ! Le cheval est prêt à répéter ! Seul son numéro 9 à l’extérieur va lui faire brûler de l’essence au départ... Mais il va aller au bout sans panne sèche !

13 BAYOKOS ATOUT : Ce n’est pas un foudre de guerre, c’est pour cela que je ne m’emballe pas trop avec lui car il part derrière. C’est loin d’être un avantage. Mais Franck Nivard affiche une certaine confiance. Je me dois donc de me couvrir après avoir pris le risque dimanche de volontairement me brouiller avec la Bonne Copine de F.N. et finalement j’ai eu raison !

17 ALTIUS FORTIS : C’est ma grande trouvaille car son papier démontre à lui-seul que c’est l’une des bonnes chances de la course. Pourtant mes confrères vous l’annoncent à 25/1 ! Il a commencé par s’intercaler entre Bois du Bosnet et Aristo puis il termine dans le dos d’Abercrombis. Précédemment, il avait fait jeu égal avec Bayokos Atout ! Sa dernière course ne compte pas puisqu’il se préparait pour ce quinté. Je sens que son entourage a visé la course sans nous le dire... C’est mon coup de poker de l’année !

Je n’ai pas été chauvin avec nos trois lyonnais de l’écurie Lerenard. Le plus futé de nos entraîneurs ne nous présente pas des chevaux ayant la pointure d’un tel lot. La meilleure chance est détenue par Ambiance mais c’est le « fer à repasser » de la course avec un chrono record de 1’14’’...

Autrement, je n’ai absolument pas mis Bazire que son cheval n’est tout simplement pas bon. Son objectif était le 16 octobre et il l’a complètement raté en se faisant distancer ! Comment mes confrères peuvent vous faire plonger avec lui avec une telle facilité. Ils l’annoncent à 6/1 !!!



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60).

Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1. Dimanche 18 : tiercé (26,70), quarté (9,10), quinté (5,20). Mardi 27 : tiercé (29,20), quarté (32,37), quinté (66,80). Mercredi 28 : tiercé (142,50), tuyau 3e. Jeudi 29 : tuyau 5e. Vendredi 30 : tuyau 3e à 10/1 !

Octobre : 1843 euros de gains.

Septembre : 1.584 euros de gains !

Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + LUNDI 3 Décembre – VINCENNESJe donnais dimanche le tiercé.Indice de confiance : 1/5Conseils de jeu :Base solide : 3 BIENTOT JENILOU (écart 0,0) 5e samedi. 3e dimanche.Base moins solide : 5 BON JENILOU (écart 0) 2e dimanche.Favori douteux : 8 BODEGA CHENEVIERE qui ne fait rien et qui rate ses objectifs. Mes confrères vous le donnent car c’est Bazire ! Mais que voulez-vous que JMB invente avec ce cheval ?... (écart 3) 2e mercredi.Coup de cœur : 14 ARISTO (écart 1) 3e mercredi ! 3e vendredi à 10/1 ! 1e à 7/1 samedi !Tocard déniché derrière les fagots : 17 ALTIUS FORTIS (écart 2) 5e lundi ! 1er à 15/1 mercredi !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 70, écart maximum 134)Regrets : 15 BRANDEIS JET (Écart 4) 4e lundi.Cheval au nom rigolo : 4 BIKINI (écart 1) 2e lundi. 3e vendredi ! 1er samedi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 6 BAR d’OR (écart 1) 4e vendredi. 3e samedi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 7 ambiance du loisir (écart 11)La pêche à la ligne : Croisé-Laroche 12 novembre : 1er Bois du Bosnet, 2e Altius Fortis, 3e Aristo (cela donne le couplé de dimanche)MON ANALYSE :3 BIENTOT JENILOU : Je le mets en tête sans hésiter car c’est la course de sa vie ! C’est le plus riche, donc le mieux engagé. Son entraîneur est chaud-bouillant car il a visé la course ! Bien placé derrière la voiture, il a tous les atouts dans son jeu !1 BOIS DU BOSNET : Sa dernière victoire m’a beaucoup plu car il fait un truc et je pense que cette course est la meilleure ligne. Les deux chevaux finissant derrière lui figurent dans ma sélection. Avc lui, il ne faut pas être cardiaque. Car c’est tout ou rien ! Bien calé le long du rail, son driver va pouvoir le lancer sans pression et suivre le train imposé par les autres. S’il trotte carré, il peut gagner ! C’est l’un des deux gilets jaunes du peloton. C’est une couleur à la mode en ce moment !5 BON JENILOU : Cet autre gilet jaune va porter très haut les couleurs du peuple turfiste ! Il arrive au top sur l’engagement. Il va se sentir pousser des ailes derrière l’autostart pour prendre un départ de choix. L’entourage est très confiant moi aussi. Mais attention, c’est une course piège avec certainement de grosses surprises !4 BIKINI : C’est de très loin le plus expérimenté dans les quintés. D’ailleurs, ce tiercé est le plus facile de sa carrière. Il part en tête. Tous les feux sont au vert pour le voir glisser sa « ficelle » sur le poteau d’arrivée... Attention, le poilu sort du cabas (lol) !14 ARISTO : Il n’y a que moi en France pour vous donner des coups de cœur annoncé à 50/1 par mes confrères ! Moi je le vois bien car il vient d’aligner de bonnes performances en faisant jeu égal avec les favoris du jour à savoir Bois du Bosnet, Abercrombis et Bikini. Sa régularité va encore l’amener à l’arrivée ! J’y crois fort ! Et puis voir un Aristo sortir courageusement à Paris en pleine « révolution » des gilets jaunes, c’est courageux ! A ça ira, ça ira !...9 ABERCROMBIS : J’ai failli vous l’indiquer en coup de cœur car c’est le papier de la course ! Mais il n’est qu’à 15/1... Il s’est payé le luxe de battre coup sur coup Altius Fortis, Bikini (2 fois) et Aristo (2 fois) ! Le cheval est prêt à répéter ! Seul son numéro 9 à l’extérieur va lui faire brûler de l’essence au départ... Mais il va aller au bout sans panne sèche !13 BAYOKOS ATOUT : Ce n’est pas un foudre de guerre, c’est pour cela que je ne m’emballe pas trop avec lui car il part derrière. C’est loin d’être un avantage. Mais Franck Nivard affiche une certaine confiance. Je me dois donc de me couvrir après avoir pris le risque dimanche de volontairement me brouiller avec la Bonne Copine de F.N. et finalement j’ai eu raison !17 ALTIUS FORTIS : C’est ma grande trouvaille car son papier démontre à lui-seul que c’est l’une des bonnes chances de la course. Pourtant mes confrères vous l’annoncent à 25/1 ! Il a commencé par s’intercaler entre Bois du Bosnet et Aristo puis il termine dans le dos d’Abercrombis. Précédemment, il avait fait jeu égal avec Bayokos Atout ! Sa dernière course ne compte pas puisqu’il se préparait pour ce quinté. Je sens que son entourage a visé la course sans nous le dire... C’est mon coup de poker de l’année !Je n’ai pas été chauvin avec nos trois lyonnais de l’écurie Lerenard. Le plus futé de nos entraîneurs ne nous présente pas des chevaux ayant la pointure d’un tel lot. La meilleure chance est détenue par Ambiance mais c’est le « fer à repasser » de la course avec un chrono record de 1’14’’...Autrement, je n’ai absolument pas mis Bazire que son cheval n’est tout simplement pas bon. Son objectif était le 16 octobre et il l’a complètement raté en se faisant distancer ! Comment mes confrères peuvent vous faire plonger avec lui avec une telle facilité. Ils l’annoncent à 6/1 !!!Résultats :Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60).Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1. Dimanche 18 : tiercé (26,70), quarté (9,10), quinté (5,20). Mardi 27 : tiercé (29,20), quarté (32,37), quinté (66,80). Mercredi 28 : tiercé (142,50), tuyau 3e. Jeudi 29 : tuyau 5e. Vendredi 30 : tuyau 3e à 10/1 !Octobre : 1843 euros de gains.Septembre : 1.584 euros de gains !Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !