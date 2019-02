Quinté + Lundi 4 février - Vincennes

6 TICKET TO RIDE Mon coup de cœur 17/1 16 CHAMPION DORE En forme olympique ! 15 Cagnard de Betton Un soleil ! 17 TITANIUM GAR Le meilleur mais rentre 3 CARMIN Goop en renfort ! 1 CODEX BOURBON Encore Bazire ?... 14 CACTUS d’YVEL Je me pique au jeu 8 CYCLOPE d’OSTAL Bon pied, bon œil …

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + LUNDI 4 février 2019 – VINCENNESRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 16 CHAMPION DORE (écart 0,0,0,0,0,0,0,0,0) 3e du prix d’Amérique ! NP lundi. 2e mardi. 1er mercredi ! 3e jeudi. 3e vendredi. 2e samedi. 4e dimanche.Base moins solide : 15 CAGNARD DE BETTON (écart 1) 1er lundi ! 1e mardi. 2e mercredi. 2e jeudi. 5e vendredi. 1er samedi !Favori douteux : 17 TITANIUM GAR car il fait une grosse rentrée (écart 4) 3e mardi.Coup de cœur : 6 TICKET TO RIDE (écart 12)Tocard déniché derrière les fagots : 1 CODEX BOURBON (écart 0,0) 4e à 52/1 jeudi ! 5e samedi. 2e à 30/1 dimanche !Chevaux à rayer : 13 TEMON YOUR SM (écart 1, écart maximum 134) 4e samedi.Regrets : 12 CARAT GEDE (écart 2) 3e mercredi.2e vendredi..Cheval au nom rigolo : 16 CHAMPION DORE (écart 1) 2e à 67/1 du prix d’Amérique ! NP lundi. 2e mardi. 3e jeudi. 3e samedi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 6 TICKET TO RIDE (écart 0,0,0) 5e du prix d’Amérique ! NP lundi. 1er mardi ! 1er vendredi ! 1er samedi. 2e à 30/1 dimanche.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 5 CELEBRE DE FOOT (écart 5) 3e mardi.La pêche à la ligne : 22 décembre Vincennes : 3e Champion Doré, 4e Carat Gédé, 5e Caliu des Bosc, 7e Cactus d’Yvel (cela donne 3/5 mercredi et le tiercé en 3 jeudi !)