Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + Lundi 6 août – Clairefontaine



Je vous donnais les tiercés de vendredi et de samedi !







7 YOU ALONE

C’est une Fabre !

5 BUDHOUR

Mon coup de cœur 19/1

3 LILLIAN RUSSEL

Toujours dans les 3

6 MONTROTY

La meilleure Rouget...

2 GHABNAN

Toute neuve et estimée

1 MONDURA

Entraîneur très chaud !

9 TELEPATHY

A la pointure

16 ZILLIONE SUN

Cherche son tiercé



Indice de confiance : 3/5