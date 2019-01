Quinté + Lundi 7 janvier - Vincennes

13 Contrée d’Erable Déclassée ! 16 BABYLONE SEVEN Bazire va-t-il décevoir ? 3 COMETE LEMAN Nivard se voit gagner 9 BAHIA JOSSELYN Engagement en or ! 14 BEACH JULRY Mon coup de cœur 25/1 12 CADIX Enfin la + belle ?... 11 CORAL SEA Vient de briller... 1 Bayahibe des Vents Mistral gagnant ?...

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + lundi 7 janvier 2019 – VINCENNESFormidable semaine de fêtes ! Je vous donnais 3 quintés sur 6 disputés dont deux tiercés-quartés dans l’ordre pour plus de 2.200 euros de gains !...Retrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/100018178546975/videos/319209375361678/?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 13 CONTREE d’ERABLE (écart 3) 1er mardi ! 4e mercredi. 4e jeudi.Base moins solide : 3 COMETE LEMAN (écart 0) 3e jeudi. 1er vendredi ! 1er dimanche !Favori douteux : 15 BORA BORA JIEL que mes confrères vous proposent alors qu’elle n’a plus envie de faire l’arrivée d’un quinté depuis très longtemps (écart 1) 5e jeudi. 5e samedi.Coup de cœur : 14 BEACH JULRY (écart 1) 5e mercredi. 2e à 21/1 jeudi ! 2e à 12/1 samedi !Tocard déniché derrière les fagots : 11 CORAL SEA (écart 4) 1er à 26/1 mercredi !!!Chevaux à rayer : 8 BOHEME DE JUILLE (écart 87, écart maximum 134)Regrets : 10 BAHAMAS QUICK aussi bonne que fautive, difficile d’en faire une favorite. C’est tout our rien avec elle (écart 0) 3e à 20/1 dimanche !Cheval au nom rigolo : 12 CADIX (écart 0,0) 3e jeudi. 2e à 12/1 samedi ! 2e dimanche !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 9 BAYA JOSSELYN (écart 0) 1er à 26/1 mercredi !!! 5e dimanche.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 BAYAHIBE DES VENTS(écart 6)La pêche à la ligne : Vincennes 27 décembre : 4e Coral Sea, 6e Cadix (Les 3 indiqués sont dans le quinté de jeudi, ¾ font l’arrivée du quinté de vendredi !Samedi ½ avec mon tuyau 2e).Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 !