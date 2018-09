Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MARDI 11 SEPTEMBRE - TOULOUSE



Formidable série d’exploits ! En une semaine depuis 9 jours je vous ai donné 6 tiercés dont 4 dans l’ordre, un quarté dans l’ordre et deux quintés ! Pour un total de 932 euros de gains !!



14 DIADORA B.R.



Déclassée !



7 Cayenne de Houelle



Déclassée aussi !...



8 Clédère de l’Airou



De belles lignes !



9 CLEVER LYMM



Engagement de rêve !



11 Bingo d’Attaque



Mon coup de cœur 25/1



10 BEAU de Morgane



Répète ses courses...



13 UVINITO



En regain de forme



1 TOOLTIME



Le préféré des 2 Goop



Indice de confiance : 4/5







Conseils de jeu :



Base solide : 7 CAYENNE DE HOUELLE (écart 2) 1er mardi. 1er mercredi. 3e jeudi. 2e vendredi. 1er samedi !



Base moins solide : 14 DIAGORA B.R. (écart 0) 2e mardi ! 2e mercredi ! 1er jeudi ! 5e vendredi. 4e lundi.



Favori douteux : 3 AGATE DE FEMISSON (écart 0,0) 3e mercredi. 1er dimanche ! 5e lundi.



Coup de cœur : 11 BINGO d’ATTAQUE (écart 0) 5e à 20/1 mercredi. 5e à 26/1 jeudi ! 1er samedi à 7/1 ! 3e à 8/1 lundi.



Tocard déniché derrière les fagots : 10 BEAU DE MORGANE (écart 1) 4e à 59/1 mercredi !!!! 4e à 20/1 dimanche !



Chevaux à rayer : 6 ARCHANGES devenu galopeur et non trotteur (écart 14, écart maximum 134)



Regrets : 4 AMIO JOSSELYN (écart 2) 4e samedi.



Cheval au nom rigolo : 5 PANORAMIC (écart 2) 4e à 16/1 lundi. 3e mercredi. 1er samedi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 14 DIAGORA B.R. (écart 0) 5e vendredi. 1er samedi ! 1er lundi !



Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop (nouvelle rubrique d’un cheval n’ayant pas forcément de grosses chances que l’on pourrait écarter) : 2 ACIDALIE DARCHE (écart 0) 5e lundi.



MON ANALYSE :



14 DIAGORA B.R. : C’est tout simplement et de très loin la plus rapide de tous en 1’09’’7 ! En plus, elle vient de finir dans le dos de chevaux du prix d’Amérique en marchant 1’11’’7 ! Après des ennuis de santé, elle a complètement raté son année 2018... Elle se doit de remettre les pendules à l’heure pour rembourser son avoine. Elle est nettement au-dessus du lot.



7 CAYENNE DE HOUELLE : Elle aussi me paraît complètement déclassée ! Elle vient de bien figurer dans un quinté nettement supérieur. C’est une cadette et en plus elle s’élance en tête ! Elle pourrait même battre ma favorite. Vous pouvez jouer les deux dans les deux sens 1er-2e et 2e – 1er pour chercher le tiercé dans l’ordre !



8 CLEDERE DE l’AIROU : Son papier est très intéressant car il vient de bien figurer dans le dos de Barbue qui serait ici favori. Le cheval découvre un engagement en or. Il est en forme. Tous les feux sont au vert. Je pense que l’on tient un petit tiercé rapportant des cacahuètes !



9 CLEVER LYMM : Comme il découvre l’engagement de sa vie, il est évident que son entraîneur a fait de cette course son principal objectif. Le lot n’a rien d’extraordinaire mais son papier non plus. On ne s’emballe pas mais on y croit quand même...



11 BINGO d’ATTAQUE : C’était mon coup de cœur la dernière fois et il nous a ruinés ! Ce jour-là, je partageais la grande confiance de son entraîneur. Le quinté était beaucoup plus relevé et il visait une place sur le podium... Ici, il revoit ses ambitions à la baisse. Il serait logique que son cheval lui donne enfin raison... Sinon il va passer pour ce qu’il n’est pas... Je le remets en coup de cœur !



10 BEAU DE MORGANE : il ne succombe pas à la mode de courir pieds nus. Cela ne l’empêche pas d’afficher sa forme et sa régularité. Son équipe brille depuis des années dans le Sud-Ouest... On va donc s’en méfier.



13 UVINITO : Il vient de se réveiller en complétant la bonne arrivée d’un quinté beaucoup plus relevé. Comme il dégringole de catégorie, il serait logique qu’il occupe au minimum le même rang sur le poteau. Mais ce n’est pas un coup sûr...



1 TOOLTIME : Le héros du prix d’Amérique (B. Goop) présente deux chevaux au départ. Le déplacement est long. Il va falloir rembourser l’essence ! Comme c’est la préférée des deux, je me dois de vous la conseiller. Elle vise la 4e ou 5e place.



Résultats :



Septembre : dimanche 2 : tiercé (23,80). Lundi 3 : tiercé ordre (217,10), quarté (96,59), quinté (131,80), tuyau 4e à 17/1. Mercredi 5 : tiercé ordre (26,80), quarté ordre (180,57), quinté (19,20), tuyau 5e à 20/1 !! Jeudi 6 : tiercé dans l’ordre en 3 chevaux (160,60), tuyau 5e à 26/1 ! Vendredi 7 : tiercé (19,30). Samedi 8 : tiercé ordre (81,90), tuyau gagnant à 7/1 ! Lundi 10 : tuyau 3e à 8/1 !



Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !