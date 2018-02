PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + MARDI 13 février VINCENNES



Exploit dimanche ! Je vous donne le quinté en 5 chevaux avec mon coup de cœur à 20/1 et ma trouvaille à 50/1 ! Je vous disais aussi que Bold Eagle avait la mesure sur Propulsion contrairement à ce qu’indiquaient mes confrères... Je vous conseillais aussi de mettre une petite pièce à la gagne sur Bazire !...



16 SAY THAT AGAIN



Mon coup de cœur



12 M.T. JOINVILLE



Tous sur le pont...



4 RODIN



Je pense qu’il sera là



9 Sylvester America



Rocky va cogner dur !



8 PANORAMIC



En progression...



17 ROMERO



En plein boum !



3 AS des JACQUETS



Fanfan la tulipe !...



13 SURICATO JET



Petite bête bien rapide