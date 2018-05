Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MARDI 15 MAI – FEURS



Je suis toujours en admiration devant les organisateurs de courses à quinté en province... On nous livre régulièrement, comme aujourd’hui, de vulgaires lots tout justes dignes d’un quarté régional ! Il serait temps, pour refaire venir le public aux courses, de préparer longtemps à l’avance une course de Grand Prix avec des chevaux de Vincennes afin d’assurer le spectacle et la recette...



14 Baronne de Bapré



Vas-y Serge !...



4 BELLE d’HERMES



JMB vient pour gagner



9 BEERSCOTT



Légèrement déclassé



8 VENCEDOR



Le cheval est au top !



1 AMI de CLERLANDE



Mon coup de cœur



2 BALKO ELTE



Le + « Briand »...



12 Ulysse de Fountain



Vient de battre Bob !!



5 AMORELLA



Engagement de rêve...



Indice de confiance : 5/5