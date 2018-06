Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MARDI 19 JUIN – DIEPPE



Je vous ai indiqué 8 tiercés sur 14







3 INSIDER

Cherche son tiercé

2 BAGEL

Doit répéter !

13 ROUXEVILLE

Tout ou rien !

4 VASY SAKHEE

Au top !

6 MORE THAN THIS

Mon coup de cœur

5 DAGOBERT DUKE

Courra-t-il à l’envers ?

9 WAHIB

Têtu mais régulier

7 ALACOVIA

Abonnée à la 5e place

Indice de confiance : 2/5