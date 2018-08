Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MARDI 21 AOUT – DEAUVILLE







14 NIBRAS

Cherche sa course...

15 ULTRA COOL

Un poids cadeau !!

16 SILVERY FIRST

De très belles lignes !

2 ZIVERI

Une bonne base

4 FALCO Delavillière

Le + titré !!

8 MONTGAROULT

Mon coup de cœur 20/1

6 TESTON

A tester à ce niveau...

7 FIVE ICE CUBES

Pour rafraîchir l’apéro

Indice de confiance : 2/5







Conseils de jeu :



Base solide : 2 ZIVERI (écart 3) 1er mardi ! 4e vendredi.



Base moins solide : 14 NIBRAS (écart 0) 3e mardi. 2e mercredi. 1er samedi ! 2e lundi.



Favori douteux : 12 ZOMARA (écart 0,0) 4e mercredi. 4e dimanche. 4e lundi.



Coup de cœur : 8 MONTGAROULT (écart 2) 2e jeudi à 10/1. 5e à 18/1 samedi !



Tocard déniché derrière les fagots : 6 TESTON (écart 3) 1er à 28/1 vendredi !



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 134)



Regrets : 12 ZOMARA (écart 1) 4e mercredi. 3e samedi. 5e à 30/1 dimanche !



Cheval au nom rigolo : 7 FIVE ICE CUBES (écart 1) 4e mardi. 5e à 30/1 dimanche !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 2 ZIVERI (écart 2) 1er mardi ! 2e vendredi. 2e samedi.



MON ANALYSE :



Nous sommes dans une mauvaise passe en ce moment avec de grosses surprises. Allez plutôt à la plage plutôt que sur l’hippodrome de Deauville si vous ne voulez pas vous retrouver « à poil »... Car on perd tout en ce moment même la tête ! Plus sérieusement, j’aime bien NIBRAS. Ce poulain cherche sa course. Il vient d’être malheureux deux fois de suite tout en montrant un vrai potentiel. A ce poids, il doit vite gagner son tiercé. ULTRA COOL m’a donné raison la dernière fois à 26/1. Je lui reste fidèle. Il a donc bien couru dans un quinté légèrement plus relevé. Lâché au poids, il va faire très mal ! SILVERY FIRST est le compagnon d’entraînement de mon favori. Son entraîneur a donc visé la course. Elle ne va pas lui échapper ! Son 2e cheval dispose de très belles lignes et lui aussi bénéficie de la clémence du handicapeur. Car je ne comprends pas le poids du pauvre Pier Cesar devant porter 59 kg ??? ZIVERI est une bonne base. On sait qu’il a la pointure des gros quintés. Christophe Soumillon veut en gagner un avec lui avant la fin de l’année... FALCO DELAVILLIERE m’a donné raison dernièrement en gagnant son tiercé ! Lui aussi n’a plus à faire ses preuves à ce niveau. Son expérience doit faire la différence face à des poulains plus tendres que lui. MONTGAROULT est finalement mon coup de cœur car je me suis laissé contaminer par l’énorme confiance de son entraîneur... Ne l’écoutez surtout pas sinon vous allez vider votre livret A pour aller le jouer sur son cheval !!!... J’ai rarement vu un entraîneur aussi chaud. J’espère qu’il ne se trompe pas ! Sinon on l’attendra avec un seau d’eau au retour aux écuries... Chiche ? (lol)... TESTON est ma grande trouvaille. Car ce Bary est certainement un poulain estimé. Il semble avoir eu du mal à arriver à maturité. Sa récente victoire dans un petit lot lui a certainement redonné de la confiance. Il a enfin compris son boulot ! Il a été entraîné pour courir de meilleures courses que les handicaps. Alors attention ! Il faut le tester. FIVE ICE CUBES est mon coup de folie, je vous l’avoue. Je trouve son nom tellement rigolo et rafraîchissant à l’heure de l’apéro que je me dois de tenter un gros coup de poker avec lui. Je n’ai pas pu mettre ZOMARA. C’est la griffe de Freddy mais je ne sens pas Head vraiment certain de son coup. Il croit qu’elle a la pointure mais demande à voir... Moi aussi. Sa façon d’aller vite et de mettre les freins sur la fin ne me plait pas trop...