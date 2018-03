PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + MARDI 27 février PONTCHATEAU



Lundi je vous donne le tiercé, quarté, quinté pour 415 euros de gains ! Mardi bis repetita avec le tiercé, quarté, quinté (97 euros) ! Jeudi le tiercé en 3 chevaux, le quarté en 4 chevaux !!! Dimanche encore le tiercé en 3 et le quarté en 4 !



Bravo à nos organisateurs qui nous proposent le quinté le plus « pourri » de l’année avec des chèvres au départ et un loup !...







16 AMOUR DU LOUP

Va tous les dévorer !

9 ACCORD de Crennes

Mon coup de cœur

11 VERDI de TILLARD

A racheter !

4 Artiste de GINAI

Sur la montante

2 CHISTERA

Cadette ambitieuse

13 Vicomte d’Havane

Oui s’il reste sage

15 Verso de Crennes

Préparé pour

8 AMADEUS WOLF

Pour la surprise !

Indice de confiance : 1/5