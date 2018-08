Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MARDI 28 AOUT – DEAUVILLE



Exploit ce jeudi ! Je suis heureux de vous avoir donné le tiercé dans l’ordre en 5 chevaux, le quarté dans l’ordre aussi et le quinté dans le désordre pour un total de 1.185 euros de gains. Vendredi encore le tiercé et le quarté ! C’est le 4e tiercé consécutif que je vous indique !... Samedi quinté surprise avec mon coup de cœur à l’arrivée à 20/1 ! Second exploit dimanche avec le tiercé dans l’ordre, le quarté, le quinté (1.500 euros de gains) avec mon tuyau 4e à 15/1 ! Lundi je redonne le tiercé et le quarté avec mon coup de cœur malheureux puisqu’il gagne mais se fait distancer ! Contrairement à mes confrères, je vous avais bien dit que Bingo d’Or était le favori douteux de la course !! Soit 3.000 euros depuis lundi dernier !



13 FROSTY BAY

La monte Soumillon

8 SCRIBNER CREEK

Mon coup de cœur 25/1

4 DIWAN SENORA

De mieux en mieux

9 CRY BABY

A racheter

14 Rebel Lightning

Ma grande trouvaille !

7 DIWAY

Très chuchoté

15 SCALA REGIA

Lâchée au poids...

16 MAYTIME

Pour la surprise...

Indice de confiance : 2/5







Conseils de jeu :



Base solide : 4 DIWAN SENORA (écart 0,0) 1er mercredi. 5e jeudi. 4e vendredi. 5e dimanche. 2e lundi.



Base moins solide : 13 FROSTY BAY (écart 1) 3e mercredi. 2e samedi. 1er lundi !



Favori douteux : 11 ZAROSE (écart 7)



Coup de cœur : 8 SCRIBNER CREEK (écart 0,0,0,0) 3e jeudi à 13/1 ! 1er à 7/1 vendredi ! 5e à 20/1 samedi ! 4e dimanche à 15/1 ! 1er distancé lundi...



Tocard déniché derrière les fagots : 14 REBEL LIGHNING (écart 0,0) 1er à 18/1 mardi ! 3e jeudi à 13/1 ! 3e vendredi à 14/1 ! 3e à 15/1 dimanche. 4e lundi.



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 1, écart maximum 134) 4e à 60/1 mercredi ! 5e à 80/1 vendredi !



Regrets : 2 WALEC (écart 7)



Cheval au nom rigolo : 3 CREPUSCULEDESDIEUX (écart 1) 1er jeudi ! 2e vendredi à 14/1. 4e à 15/1 dimanche.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 1 NICE TO SEE YOU (écart 1) 3e mercredi. 4e vendredi. 4e à 15/1 dimanche.



MON ANALYSE :



C’est toujours la grande forme alors je prends des risques pour tenter de grands coups ce mardi ! Je commence par faire confiance à Christophe Soumillon. Car l’entraîneur a visé la course avec Walec le meilleur des deux et FROSTY BAY. Le célèbre jockey fait le choix inverse... C’est qu’il a connaissance d’un meilleur état de forme et veut profiter du petit poids ! Je lui oppose mon coup de cœur SCRIBNER CREEK. C’est un peu mon coup de folie car je vous avoue que je le mets suite à une très forte « intuition »... Je le sens énormément. Alors j’écoute mon ressenti en vous faisant prendre des risques très spéculatifs... DIWAN SENORA me semble être une très bonne base d’appui. Ce bon cheval s’est révélé cette année dans les quintés. Il gagne et répète à ce niveau. On peut lui faire confiance. CRY BABY a beaucoup déçu à ce niveau. Mais le moment est venu de la racheter car elle retrouve le sable et une piste qu’elle adore ! J’y crois. REBEL LIGHTNING est mon autre trouvaille ! Lui aussi, je le sens bien. Il monte en puissance en province. Il débaroule dans ce quinté avec la confiance de son habile jockey Stéphane Pasquier. Le cavalier connaît bien l’animal. Je pense que le couple va créer une belle surprise ! DIWAY est très chuchoté. Je me dois donc de vous l’indiquer car il n’y a certainement pas de fumée sans feu. Mais c’est loin d’être un coup sûr. Mes confrères négligent SCALA REGIA en raison de son numéro 16 à la corde. C’est vrai que c’est un piège mais elle retrouve la piste de ses exploits. J’estime qu’à ce poids le handicapeur lui donne un peu la course. Alors attention ! MAYTIME a quelques lignes qui plaident en sa faveur. Son poids très léger doit lui permettre de venir corser les rapports... Voilà, je fais un peu le fou en vous donnant des chevaux pas comme les autres...



Résultats :



Août : mercredi 1er : tuyau 1er ! Jeudi 2 : tuyau gagnant à 20/1 !! Vendredi 3 : tiercé. Samedi 4 : tiercé. Mardi 7 : tiercé (94,20). Mercredi 8 : tiercé (5,50), quarté (12,87). Mardi 14 : tiercé (27,40), quarté (7,93). Jeudi 16 : tuyau 2e. Vendredi 17 : tiercé (90,80), quarté (76,30). Samedi 18 : tuyau 5e à 18/1. Mardi 21 : tiercé (109,40). Mercredi 22 : tiercé (11,60). Jeudi 23 : tiercé dans l’ordre en 5 chevaux (197,20), quarté ordre en 6 chevaux (950,04), quinté désordre (38,40), tuyau 3e à 13/1 ! Vendredi 24 : tiercé (50,20), quarté (39,52), tuyau 1er à 7/1 ! Samedi 25 : tuyau 5e à 20/1 ! Dimanche 26 : tiercé ordre (1.206,40), quarté (164,90), quinté (139,60), tuyau 4e à 15/1 !!! Lundi 27 : tiercé (23,80), quarté (71,51). (soit 3.000 euros en une semaine).