Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MARDI 4 SEPTEMBRE - STRASBOURG



Je vous donnais le tiercé dimanche avec mes deux bases ! Lundi je rembourse votre rentrée ! Je vous donne le tiercé dans l’ordre, le quarté, le quinté et mon tuyau 4e à 17/1 pour 445 euros de gains !...



5 VEAKALTO



Mon coup de cœur



8 ZARYANO



Cherche son tiercé !!!



9 HOUT BAY



Il a tout pour lui...



7 SIR BIBI



Doit confirmer !



6 Moonwalk Step



Le + expérimenté



1 RUBENS



Doué mais chargé...



12 REALISATOR



Ma trouvaille de l’été !



13 MEANDRO



Vient de se révéler



Indice de confiance : 2/5







Conseils de jeu :



Base solide : 8 ZARYANO (écart 1) 1er mardi ! 1er samedi ! 3e dimanche.



Base moins solide : 9 HOUT BAY (écart 0,0) 2e dimanche. 1er lundi !



Favori douteux : 10 POINT BLANK que je trouve trop vieux (écart 11)



Coup de cœur : 5 VEAKALTO (écart 0) 4e à 17/1 lundi !



Tocard déniché derrière les fagots : 12 REALISATOR (écart 2) 2e mardi ! 5e à 25/1 samedi.



Chevaux à rayer : 16 GREATOLO non partant (écart 5, écart maximum 134)



Regrets : 4 SPEAK NOW (écart 1) 4e à 70/1 dimanche !



Cheval au nom rigolo : 7 SIR BIBI (écart 0) 3e mardi. 4e à 25/1 samedi. 4e à 16/1 lundi.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 10 POINT BLANK (écart 0) 2e lundi.



MON ANALYSE :



La forme est revenue alors il faut en profiter ! Je tente un coup de poker en mettant en tête mon coup de cœur VEAKALTO. Son entraîneur venant spécialement d’un pays de l’Est a visé la course avec ses deux partants (1 et 5). Je préfère le mieux placé au poids car dans ses grands jours il vaut largement un tel lot ! Sa dernière course le montre sur le chemin du renouveau... ZARIAYNO est plus solide car il a bien failli gagner son tiercé la dernière fois. Ce n’est que partie remise. Il peut et doit gagner rapidement à ce niveau ! HOUT BAY découvre son plus facile quinté de l’année. Tous les feux sont au vert car il arrive au top avec un poids très avantageux... SIR BIBI manquait sur mon ticket la dernière fois. Je ne l’oublie pas car sa course fut prometteuse. Et puis son nom est très amusant. Je rachète MOONWALK STEP car c’est un cheval d’expérience dans les gros quintés. Il est parfois décevant, mais cette course semble facile pour lui. Il faut le racheter ! RUBENS est une peinture à l’écurie. Il revient au top après avoir été malheureux dans une course référence largement supérieure ! La logique voudrait qu’il ne soit pas loin de la vérité. Son entraîneur espère afficher le jumelé gagnant... Chiche ?!!! REALISATOR reste ma grande trouvaille de l’été lorsqu’il fait l’arrivée d’un quinté en juillet à la surprise générale sauf pour ceux qui me suivent... Depuis l’animal a déçu. Je le reprends pour tenter un nouveau coup très spéculatif. Je dis toujours « tocard un jour, tocard toujours »... Cela veut dire qu’il peut nous payer cher assez régulièrement... Finalement j’ai préféré MEANDRO à notre lyonnais SPEAK NOW. C’est un choix réfléchi car lui est mieux placé au poids et à la corde. Ce sont des petits détails qui pèsent souvent lourd sur le poteau d’arrivée... Couvrez-vous malgré tout avec notre lyonnais en étant un peu chauvin mais moins que d’habitude.



Résultats :



Septembre : dimanche 2 : tiercé (23,80). Lundi 3 : tiercé ordre (217,10), quarté (96,59), quinté (131,80), tuyau 4e à 17/1.