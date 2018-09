Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MERCREDI 12 SEPTEMBRE - LONGCHAMP



J’affiche 70% de réussite en septembre ! On dépasse désormais la barre des 1.129 euros de gains (de quoi rembourser votre rentrée) ! Ce mardi, je donne le tiercé, quarté, quinté (197 euros de gains) avec mon coup de cœur 2e à 22/1 ! Je vous avais bien dit que Bingo d’Attaque allait nous rembourser !!!



13 MORE THAN THIS

Mon coup de cœur

14 ROUXEVILLE

Lâchée au poids...

12 LODI

Très régulier...

3 IMPATIENTE

De bonnes lignes

8 WIN ROY

Un vrai métronome...

1 INSIDER

Le meilleur de tous

15 LOUIS

Vaut-il de l’or ?...

16 ELARA

Ma grande trouvaille !

Indice de confiance : 2/5







Conseils de jeu :



Base solide : 13 MORE THAN THIS (écart 0) 1er mercredi. 3e jeudi. 2e vendredi. 1er samedi ! 1er mardi !



Base moins solide : 12 LODI (écart 1) 2e mercredi ! 1er jeudi ! 5e vendredi. 4e lundi.



Favori douteux : 9 DE BON ALOI (écart 1) 3e mercredi. 1er dimanche ! 5e lundi.



Coup de cœur : 13 MORE THAN THIS (écart 0,0) 5e à 20/1 mercredi. 5e à 26/1 jeudi ! 1er samedi à 7/1 ! 3e à 8/1 lundi. 2e mardi à 22/1 !



Tocard déniché derrière les fagots : 16 ELARA (écart 2) 4e à 59/1 mercredi !!!! 4e à 20/1 dimanche !



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 15, écart maximum 134)



Regrets : 4 GODERVILLE (écart 3) 4e samedi.



Cheval au nom rigolo : 15 LOUIS (écart 3) 3e mercredi. 1er samedi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 3 IMPATIENTE (écart 1) 5e vendredi. 1er samedi ! 1er lundi !



Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop (nouvelle rubrique d’un cheval n’ayant pas forcément de grosses chances que l’on pourrait écarter) : 16 ELARA (écart 1) 5e lundi.



MON ANALYSE :



13 MORE THAN THIS : J’en fais mon coup de cœur car c’est sa course ! Il aurait pu gagner son tiercé en province mais il préfère le prestige de Paris ! On le comprend. Personnellement, je ne vois pas qui peut le battre à ce poids ? Lorsqu’il va regagner son tiercé, il repartira dans son jeu de cache-cache avec le handicapeur.



14 ROUXEVILLE : Rien ne va plus ! Avec elle, on ne sait plus à quel Saint se vouer ?... Très intermitente, elle peut gagner une telle course ou bien finir dernière. C’est une capricieuse. Son habile jockey (M. Guyon) insiste avec elle. Cela veut dire qu’il y croit encore... Alors méfiance.



12 LODI : Même s’il n’a pas vraiment la pointure d’un gros quinté parisien, il dispose d’atouts dans son jeu. Le premier vient de sa régularité. Le second de son aptitude à Longchamp car il adore la piste ! Il me semble en mesure de compléter sa collection d’accessits...



3 IMPATIENTE : par le passé, elle a tenté sa chance à ce niveau avec plus ou moins de bonheur. C’était très rarement ma préférée... Elle a vieilli. Mais comme le bon vin, elle se bonifie cette année. J’ai épluché son papier et ses lignes sont en béton ! Elle réalise en ce moment sa meilleure année. Capable de progresser encore, il faut s’en méfier même si elle reste barrée à la gagne...



8 WIN BOY : Sa grande régularité est sa force principale. Maintenant, j’émets le doute sur son aptitude à ce niveau à Longchamp. Va-t-il en avoir la pointure ?... La réponse sera sur le poteau. J’estime que son courage mérite une belle récompense.



1 INSIDER : C’est de loin le meilleur du lot et il le paye logiquement au poids. Après des courses dures, son entourage lui a redonné de la fraîcheur. Il nous revient avec des ambitions même s’il n’est pas encore revenu à 100%...



15 LOUIS : C’est le prénom de plusieurs de mes amis... Alors, je ne voudrais pas les froisser en les oubliant sur mes tickets ! Plus sérieusement, ce cheval se montre sérieux et régulier. Il débaroule dans les quintés dans l’espoir d’y faire carrière. A ce poids, il semble en mesure de s’y faire un nom...



16 ELARA : C’est ma grande trouvaille car initialement je lui préférais sa compagne d’entraînement GODERVILLE... Mais cette dernière m’a vraiment déçu la dernière fois. Son entraîneur partage mon avis. Sa course est très mauvaise. Comme son mentor précise qu’Elara progresse dans ses galops, je me dis qu’il y a un truc à tenter. Cette ex-petite anglaise a mis du temps à s’acclimater à notre pays. C’est chose faite puisqu’elle vient de gagner en petite province. Si WATTEL en met deux au menu, c’est pour en mettre au moins une sur table !



J’ai donc pris le risque calculer de ne pas mettre GODERVILLE et surtout DE BON ALOI car j’ai encore en travers leurs dernières courses. Pour l’Aloi, je vous avais prévenu que c’était le favori douteux. Car c’est lui qui décide s’il se livre ou non...



Résultats :



Septembre : dimanche 2 : tiercé (23,80). Lundi 3 : tiercé ordre (217,10), quarté (96,59), quinté (131,80), tuyau 4e à 17/1. Mercredi 5 : tiercé ordre (26,80), quarté ordre (180,57), quinté (19,20), tuyau 5e à 20/1 !! Jeudi 6 : tiercé dans l’ordre en 3 chevaux (160,60), tuyau 5e à 26/1 ! Vendredi 7 : tiercé (19,30). Samedi 8 : tiercé ordre (81,90), tuyau gagnant à 7/1 ! Lundi 10 : tuyau 3e à 8/1 ! Mardi 11 : tiercé (41,10), quarté (65,91), quinté (90,40), tuyau 2e à 22/1 !



Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !