Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MERCREDI 16 MAI – CAEN



Super quinté dans le légendaire Prix des Ducs de Normandie remporté par de très grands champions. Je ne comprends toujours pas comment une telle course ayant marqué l’élevage français puisse être affublée du label Groupe II alors qu’elle mériterait amplement le label Groupe I... Il y a des choses qui m’échappent dans ce monde des courses...



Mardi je donne notre quinté régional à Feurs et mon ami Serge Peltier a gagné en ridiculisant Bazire ! Je vous l’avais annoncé !!!...



13 AUBRION DU GERS



Bazire veut gagner !!



9 TRADERS



Devenu un petit crack



11 VALKO JENILAT



Un Amour de cheval !



16 UP AND QUICK



Mon coup de cœur



15 Un Mec d’Héripré



Toujours dans les 5 !!



14 On Track Piraten



Viking redoutable !



8 AVE AVIS



2e cartouche Bazire...



7 UNIFLOSA BELLA



Une mère courage...



Indice de confiance : 5/5