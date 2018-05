Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MERCREDI 23 MAI – LE CROISE-LAROCHE



Grand National du Trot



Je vous ai donné le tiercé-quarté du célèbre Grand Steeple Chase de Paris !!! Et aussi le tiercé de vendredi soir... Lundi mon tuyau 3e !







12 CLEANGAME

Le maillot jaune !!

5 BE BOP HAUFOR

Course visée

16 COUP DROIT

Tout ou rien !

6 CLASS de LORIOL

La + rapide !

4 VIKING Fromentro

Mon coup de cœur

7 BALANDO

Sur la montante...

3 Un CHER AMI

A racheter

13 Caduceus des Baux

Surdoué au monté

Indice de confiance : 5/5