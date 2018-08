Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MERCREDI 29 AOUT – DEAUVILLE



3.000 euros de gains en une semaine ! On va tenter de continuer...



4 INSEO

Mon coup de cœur

3 BELLCANTO

Il vole à l’entraînement

6 NAAB

Récent malheureux

1 BROKLYN BABY

Le meilleur de tous

16 SECRET LADY

Au top de sa forme !

12 Mark of Excellence

Peu se révéler

14 DIAMANT DE VATI

Bête à chagrin

5 COMEDIA ERIA

+ dur avec la corde 16

Indice de confiance : 1/5







Conseils de jeu :



Base solide : 1 BROKLYN BABY (écart 0,0,0) 1er mercredi. 5e jeudi. 4e vendredi. 5e dimanche. 2e lundi. 1er mardi !



Base moins solide : 4 INSEO (écart 2) 3e mercredi. 2e samedi. 1er lundi !



Favori douteux : 14 DIAMANT DE VATI (écart 8)



Coup de cœur : 4 INSEO (écart 1) 3e jeudi à 13/1 ! 1er à 7/1 vendredi ! 5e à 20/1 samedi ! 4e dimanche à 15/1 ! 1er distancé lundi...



Tocard déniché derrière les fagots : 16 SECRET LADY (écart 0,0,0) 3e jeudi à 13/1 ! 3e vendredi à 14/1 ! 3e à 15/1 dimanche. 4e lundi. 2e mardi !



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 1, écart maximum 134) 4e à 60/1 mercredi ! 5e à 80/1 vendredi !



Regrets : 11 SHERE CALM (écart 8)



Cheval au nom rigolo : 15 RELAXED BOY (écart 0) 1er jeudi ! 2e vendredi à 14/1. 4e à 15/1 dimanche. 3e mardi.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 14 DIAMANT DE VATI (écart 2) 3e mercredi. 4e vendredi. 4e à 15/1 dimanche.



MON ANALYSE :



Un nouveau quinté piège pour terminer la saison estivale à Deauville. On plie les parasols et on rentre aux écuries. Au passage on peut toucher mon dernier coup de cœur normand car INSEO a tous les atouts dans son jeu. Il a tiré le 1 à la corde et était écrasé lors de sa rentrée décevante. Il a progressé à l’entraînement. Son mentor a visé la course sur ses terres. Il doit frapper fort ! BELLCANTO vient d’éblouir tous les observateurs sur les pistes d’entraînement car il ne touchait plus terre. Son dernier galop est tout simplement IM-PRES-SIONNANT ! Stéphane Pasquier a une fusée entre les mains. A lui d’allumer la mèche... NAAB vient d’être malheureux dans la course référence. Il nous doit une revanche. C’est l’un des plus expérimentés à ce niveau. Il doit se racheter. BROKLYN BABY est tout simplement le meilleur du lot. Mais à 61,5 kg, il n’a pas intérêt à gagner car cela lui barrerait la voie des quintés d’ici la fin de l’année. Cela reste un coup sûr dans le club des 5 surtout avec Soumillon. SECRET LADY est ma grande trouvaille ! Elle vient de se balader dans un plus petit lot. Son poids plume peut lui permettre de se surpasser en corsant les rapports... MARK OF EXCELLENCE me semble en mesure de monter lui aussi en puissance pour se révéler à ce niveau. DIAMANT DE VATI est plus brillant que tenace. Malgré tout, c’est sa plus belle course de l’été. COMEDIA ERIA mérite notre attention car sa dernière course lui donne une première chance. Malheureusement le 16 à la corde m’oblige à la rétrograder dans ma sélection car c’est un numéro piège sur si court.



Résultats :



Août : mercredi 1er : tuyau 1er ! Jeudi 2 : tuyau gagnant à 20/1 !! Vendredi 3 : tiercé. Samedi 4 : tiercé. Mardi 7 : tiercé (94,20). Mercredi 8 : tiercé (5,50), quarté (12,87). Mardi 14 : tiercé (27,40), quarté (7,93). Jeudi 16 : tuyau 2e. Vendredi 17 : tiercé (90,80), quarté (76,30). Samedi 18 : tuyau 5e à 18/1. Mardi 21 : tiercé (109,40). Mercredi 22 : tiercé (11,60). Jeudi 23 : tiercé dans l’ordre en 5 chevaux (197,20), quarté ordre en 6 chevaux (950,04), quinté désordre (38,40), tuyau 3e à 13/1 ! Vendredi 24 : tiercé (50,20), quarté (39,52), tuyau 1er à 7/1 ! Samedi 25 : tuyau 5e à 20/1 ! Dimanche 26 : tiercé ordre (1.206,40), quarté (164,90), quinté (139,60), tuyau 4e à 15/1 !!! Lundi 27 : tiercé (23,80), quarté (71,51). (soit 3.000 euros en une semaine).