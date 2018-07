Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + MERCREDI 4 juillet – VICHY



Je vous ai indiqué 15 tiercés sur 30 en juin soit 50% de réussite !



Attention le mois de juillet est traditionnellement le bal des tocards ! Les grosses surprises vont s’enchaîner...



Au passage, je m’adresse aux dirigeants de Vichy : vous « habitez » une station touristique et je suis vraiment surpris notamment en juin que votre programme n’intègre pas obligatoirement les samedis... Vous perdez ainsi beaucoup de clientèle... J’étais justement récemment un week-end à Vichy et j’étais bien triste de ne pas pouvoir aller aux courses... SVP en 2019 refaite un programme pour permettre de venir plus facilement jouer



les week-end !! Merci







14 CAPITAL CHARM

Le charme de JMB

2 DENICHEUR DU VIF

Tout ou rien !

7 DA VINCI BOND

Mon coup de cœur

11 Don Diego Gwen

Brillant à Vincennes

1 CONDOLEEZZA

La main de F Nivard !

13 Diva des Marceaux

La main de Peltier !

6 Chantelou Lignerie

Sur la montante...

12 DAVINA du CAPRE

Même sans Véronique

Indice de confiance : 2/5











MES RÉSULTATS :



Juin : 2.289 euros de gains avec notamment 15 tiercés sur 30 courus soit 50% de réussite dont un tiercé en 3 chevaux rapportant 205 euros pour un euro !!



Mai : 2.974 euros de gains !!



Avril : 1.214 euros de gains.



Mars : 2.672,09 euros de gains ! Encore un quinté en 5 et 50% de réussite au quinté !



Février : 1.698 euros de gains en février dont un quinté en 5, 2 tiercés en 3, 3 quartés en 4 !



Janvier : lundi 1er : 1.094 euros de gains dont le quinté du prix d’Amérique et un quinté en 5 chevaux !...