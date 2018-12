Quinté + MARDI 11 Décembre – CABOURG



7 ALINEA Tout ou rien ! 10 Black Jack From Roulette chanceuse... 15 BE BOP MESLOIS Semble déclassé... 6 VAINQUEUR d’ETE Il n’y a plus de saison... 5 Agathe des Ruettes Mon coup de cœur 25/1 4 Baccarat de Niro Toujours un bon acteur 16 ARRIVAL de GINAI Course visée ! 3 BIG KAISER « GROS » comme ça !

Indice de confiance : 2/5



Conseils de jeu :



Base solide : 10 BLACK JACK FROM (écart 3) 1er vendredi !

Base moins solide : 6 VAINQUEUR d’ETE (écart 1) 4e mardi. 1er jeudi ! 1er samedi ! 3e dimanche.

Favori douteux : 7 ALINEA (écart 2) 3e mercredi. 5e jeudi. 2e vendredi. 4e samedi.

Coup de cœur : 5 AGATHE DES RUETTES (écart 1) 5e mercredi à 13/1. 2e dimanche à 8/1 !

Tocard déniché derrière les fagots : 3 BIG KAISER (écart 3) 4e à 57/1 lundi ! 5e vendredi.

Chevaux à rayer : 1 VISA DE JUIGNE, 2 AL CAPONE D’ANJO (écart 74, écart maximum 134)

Regrets : 14 AZUR DE CARINA (Écart 2) 1er mercredi ! 5e jeudi. 5e samedi.

Cheval au nom rigolo : 6 VAINQUEUR d’ETE (écart 1) 3e mercredi. 5e à 41/1 dimanche !

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 15 be bop meslois (écart 8)

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 2 AL CAPONE D’ANJO (écart 0,0) 5e à 41/1 dimanche. 5e lundi à 30/1.

La pêche à la ligne : Laval 6 octobre : 1er Black Jack From, 3e Alinéa, 5e Baccarat de Niro. 11 novembre Cordemais : 1er Vainqueur d’Eté, 2e Baccarat de Niro (cela donnait le gagnant de lundi)



MON ANALYSE :



7 ALINEA : C’est un cheval que je déteste car il est plus galopeurs que trotteur. Il aurait pris plus d’argent à Deauville qu’à Vincennes en voyant son très mauvais caractère. Cela reste un gros capricieux même s’il semble se calmer. Déclassé aux gains depuis longtemps, il peut gagner la queue en trompette s’il trotte carré... Les chercheurs d’or vont le rayer d’un trait de plume !...

10 BLACK JACK FROM : On l’avait vu dans le passé au départ de quintés beaucoup plus relevés... Cela démontre qu’il n’a pas réalisé la carrière escomptée... Dommage pour lui ! Maintenant, il se montre en forme. Il vient de bien courir à Vincennes dans un meilleur lot. Il va partir favori. C’est logique !

15 BE BOP MESLOIS : Il valait Be Bop Haufor dans sa jeunesse mais il a montré depuis très longtemps ses limites dans les gros quintés. Ici, il s’agit d’un de plus faibles tiercés de sa carrière. L’engagement est super car il reste déclassé aux gains. C’est d’ailleurs et de très, très loin le plus rapide de tous en 1’11’’9 ! Son record est tout frais puisqu’il date de septembre... Il faut lui faire confiance car il n’a rien à battre !

6 VAINQUEUR d’ETE : Il est bien luné en ce moment. Il vient d’en découdre par deux fois avec Baccarat de Niro un coup derrière, un coup devant... Associé à un driver en très grande réussite en ce moment, il faut vraiment s’en méfier. Il doit répéter !

5 AGATHE DES RUETTES : comme il va y avoir automatiquement de grosses surprises à l’arrivée dans ce lot de chèvres, je me dis que c’est spéculatif de vous l’indiquer en coup de cœur ! Je sais que je prends des risques mais ils sont calculés... J’ai bien fait son papier. Elle vient de signer l’une des plus belles courses de sa vie en finissant 5e d’un bien meilleur lot en trottant 1’14’’5 ! Il suffit qu’elle répète la même valeur pour finir au minimum au même range... Vous me suivez ?...

4 BACCARAT de NIRO : il devrait normalement figurer plus haut dans ma sélection mais il garde ses fers. Il vient de finir deux fois second mais pieds nus... Cela veut dire que cette course n’est pas un objectif pour son entourage mais une suite logique dans son programme. Sa forme est là. Il finira dans le dos de Vainqueur d’Eté sans pouvoir le battre.

16 ARRIVAL DE GINAI : C’est un cheval que je n’aime pas trop puisque je ne l’ai jamais mis dans mon prono lorsqu’il court des quintés plus relevés. Alors pourquoi vous l’indiquer ? Parce que j’ai appris que la course est visée. La jument est bien. Elle est maniable. Elle découvre la dernière occasion de sa vie de faire l’arrivée d’un tiercé...

3 BIG KAISER : Dommage qu’il ne soit pas déferré car il serait plus haut dans ma sélection. Ses dernières courses me plaisent. On le sent en progrès. Il trotte en ce moment. Son entraîneur est redoutable car il ne court qu’à bon escient. C’est un joli coup de poker à tenter car des grosses cotes vont se glisser à l’arrivée... Alors pourquoi pas lui ?





