Quinté + Mardi 12 mars - Chantilly

16 XOTIC Mon coup de cœur 20/1 13 NUEE ARDENTE En retard de gains... 11 APRILIOS De bonnes lignes 5 REBEL LIGHTNING Se donne tjrs à fond ! 4 DEGRISEMENT Le choix de PC Boudot 2 SONG OF LIFE Petit métronome !!! 6 Juming Jack Flash Je flashe pour lui ! 10 INSEO Poids favorable

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + MARDI 12 mars 2019 – CHANTILLYRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 2/5Conseils de jeu :Base solide : 13 NUEE ARDENTE (écart 4 – 35 fois à l’arrivée sur 45 quintés courus) 4e jeudi.Base moins solide : 5 REBEL LIGHTNING (écart 1) 3e mardi. 3e jeudi. 2e samedi. 2e dimanche.Favori douteux : 8 SOARING EAGLE (écart 1) 4e mercredi. 5e samedi. 1er dimanche.Coup de cœur : 16 XOTIC (écart 1) 5e vendredi. 1er samedi !! 3e dimanche.Tocard déniché derrière les fagots : 2 SONG OF LIFE (écart 3) 5e mercredi. 4e 30/1 vendredi !!Chevaux à rayer : 1 NON PARTANT, 15 BE MY PRINCE (écart 21, écart maximum 134)Regrets : 9 CRY BABY qui m’a déçu dans un récent quinté avant de me donner raison en gagnant une petite course (écart 0) 2e à 51/1 lundi !!Cheval au nom rigolo : 4 DEGRISEMENT (écart 2) 4e mardi. 1er samedi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 16 XOTIC (écart 5) 4e mercrediDur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 15 BE MY PRINCE (écart 2) 3e à 70/1 vendredi ! 2e samedi !