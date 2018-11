Quinté + MARDI 13 NOVEMBRE – BORDEAUX



En une semaine je vous ai donné l’opportunité de toucher 2.200 euros de gains avec le quinté de mardi, le tiercé ordre-quarté de mercredi, le tiercé ordre de vendredi et le gros quinté de samedi ! Et c’est encore le tiercé-quarté de lundi. J’étais encore une fois le seul journaliste à vous prévenir que le gros favori Balfour serait battu et que Coach Franbleu allait gagner !...



1 VALOKAJA HINDO Bazire est imbattable ! 5 DOSTOIEVSKI Pour un jumelé Bazire ! 2 VISITOR Grande révélation 2018 11 APRION Mon coup de cœur 11/1 12 ARIBO MIX Le roi de la province... 13 VARUS du Bocage Reste sur un exploit ! 10 VENEZIA DE MAI Mère courage 14 ROMANESQUE Très chuchoté mais…

Indice de confiance : 5/5



Conseils de jeu :



Base solide : 1 VALOKAJA HINDO (écart 0) 3e mardi. 1er mercredi ! 3e jeudi. 1er samedi ! 1er lundi !

Base moins solide : 2 VISITOR (écart 1) 2e mardi. 1er vendredi ! 4e samedi.

Favori douteux : 14 ROMANESQUE (écart 4) 5e jeudi.

Coup de cœur : 11 APRION (écart 2) 1e à 17/1 mardi ! 2e à 31/1 mercredi ! 2e à 15/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 13 VARUS DU BOCAGE (écart 1) 4e à 28/1 mardi ! 3e à 27/1 vendredi ! 1er dimanche à 15/1 !

Chevaux à rayer : 3 CRONOS d’HAMELINE (écart 57, écart maximum 134)

Regrets : 6 ANDANTE régulière dans l’ensemble mais a-t-elle la pointure ?... (Écart 0) 5e à 70/1 lundi !!!

Cheval au nom rigolo : 2 VISITOR (écart 0) 2e à 31/1 mercredi. 3e à 27/1 vendredi ! 4e samedi. 3e lundi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 9 DORIA DESBOIS (écart 2) 3e mercredi. 3e jeudi. 4e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 2 VISITOR (écart 0) 5e à 70/1 lundi !

La pêche à la ligne : La Rochelle 3 novembre : 1er Valokaja Hindo, 2e Aprion, 4e Venezia de Mai, 5e Dostoeievski…



MON ANALYSE :



1 VALOKAJA HINDO : Ce viking est venu passer ses vacances dans l’écurie de Jean-Michel Bazire ! Et il en profite pour faire la fête à chacune de ses sorties gagnantes ! Le champagne coule à flots à chaque fois... Je ne vois pas qui pourrait le battre car c’est son plus facile quinté avant les joutes de Paris !!

5 DOSTOIEVSKI : J’ai vraiment l’impression que Jean-Miche Bazire peut afficher le jumelé gagnant. Car c’est l’un des deux 5 ans au départ. Ce sujet doué a été préparé pour l’hiver. Là, il monte en puissance. Pour lui aussi, c’est son plus facile tiercé. Il aura le gros avantage de partir à une cote très spéculative. Alors à vous d’en profiter !

2 VISITOR : On peut dire que c’est la grande révélation des quintés de province. C’est un amour de cheval. Il répète toutes ses courses avec ou sans fers... Sa régularité fait plaisir à voir. Partant devant, il doit se montrer à la hauteur de sa réputation même s’il garde ses chaussures.

11 APRION : J’en fais mon coup de cœur car je me souviens que c’était un tout bon cheval avant d’être complètement diminué... Il a très longtemps traversé le désert... Et puis d’un coup, il vient de se réveiller en finissant 2e de la course référence. J’ai appris que son entourage est encore plus confiant aujourd’hui ! Il s’est donc retrouver. Il peut faire très mal !

12 ARIBO MIX : C’est le roi de la province et des quintés même s’il est souvent malheureux dans les jeux à la carte. Maintenant il vient de réaliser un pur exploit en finissant 3e des champions Aubrion du Gers et Carat Williams ! Il battait ce jour-là le phénomène suédois Ranch Kelly ! Cette perf lui donne ici une première chance !!

13 VARUS DU BOCAGE : Décevant puis ménagé cette année, il vient d’afficher d’énormes progrès ! En effet, il vient de finir dans le dos d’un cheval du prix d’Amérique (Charly du Noyer) tout en battant les stars de l’hiver dernier à savoir Attacus et notre régionale Une sérénade !!... Un tel papier doit nous encourager à le mettre sur nos tickets ! On fonce...

10 VENEZIA DE MAI : Barrée à Paris, elle gagne bien sa vie en province. Elle sera donc dirigée vers Cagnes sur Mer cet hiver. 4e de la course référence, elle va tenter de finir au même rang car je ne la vois pas dans le tiercé !...

14 ROMANESQUE : Pour ma part, j’estime que cet ex-bon cheval est cuit depuis longtemps !... Alors pourquoi vous l’indiquer ?... Pour la bonne et simple raison que des bruits très, très flatteurs circulent sur son nom... Je ne suis pas sourd. On dit que son entourage belge a visé la course et qu’il fait le déplacement avec de grosses ambitions ! Mon devoir est de vous prévenir mais franchement c’est un gros favori douteux... Les chercheurs d’or peuvent rayer... Moi, je sors couvert…



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20).





