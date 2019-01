Quinté + Mardi 15 janvier - Pau

15 VIC ROYAL Mon coup de cœur 2 MON PRESTIGE Eblouissant 6 ECHIQUIER Deviendra « Grand »... 1 TAHANRUN Dans son jardin ! 14 EQUATION A tenu en échec le 6 9 BELMIX DE JOY Toujours là avec joie 8 DON’T WORRY A battu Gd Trianon 10 CABOY Vient de bien gagner !

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + MARDI 15 janvier 2019 – PAU4.150 euros de gains depuis le 31 décembre ! C’était par exemple encore le gros tiercé de vendredi avec mon tuyau 2e à 18/1 ! Et dimanche le tiercé, quarté, quinté avec mon énorme coup de cœur 2e à 45/1 ! Vous touchez dimanche 1.350 euros de gains !Retrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 2 MON PRESTIGE (écart 1) 2e mardi ! 1er vendredi ! 5e dimanche.Base moins solide : 1 TAHANRUN (écart 0) 5e mardi. 2e mercredi. 1er jeudi ! 1er distancé dimanche... 5e lundi.Favori douteux : 17 RANCUNIER lourdement tombé en haies récemment, là c’est encore plus gros à sauter en steeple (écart 0) 1er mardi ! 4e lundi.Coup de cœur : 15 VIC ROYAL (écart 1) 2e à 18/1 vendredi ! 2e à 45/1 dimanche dans le prix de Belgique !!!Tocard déniché derrière les fagots : 10 CABOY (écart 1) 3e à 18/1 vendredi ! 2e dimanche à 45/1 !Chevaux à rayer : 3 et 18 non partants (écart 94, écart maximum 134)Regrets : 12 BABY BOY pas sûr dans ses sauts mais c’est le plus riche (écart 2) 5e mercredi à 226/1 !!! 5e vendredi !Cheval au nom rigolo : 5 CHEZ PEDRO (écart 0) 3e à 34/1 mardi ! 1er mercredi à 15/1. 4e lundi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 12 baby boy (écart 4) 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 17 RANCUNIER (écart 0) 2e dimanche à 45/1 !La pêche à la ligne : PAU 19 décembre : 2e Belmix de Joy, 4e Don’t Worry, 8e Baby Boy (3/5 dimanche en suivant ma ligne)Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 ! Lundi 7 : tuyau 2e à 41/1 ! Mardi 8 : tiercé (62,10), quarté (116,74), quinté (121,60) ! Mercredi 9 : tiercé (27,00), quarté (163,28) ! Vendredi 11 : tiercé (199,00), tuyau 2e à 18/1 ! Dimanche 13 : tiercé (179,20), quarté (462,15), quinté (709,20), tuyau 2e à 45/1 !!