Quinté + MARDI 18 Décembre – DEAUVILLE



Je vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !! Et le tiercé de lundi en 5 chevaux ! Et la martingale que je vous conseillais sur Berjou a bien marché puisqu’il gagne !!!

Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



Indice de confiance : 2/5



Conseils de jeu :



Base solide : 7 GOLDEN RAJSA (écart 1) 1er mardi ! 4e mercredi. 1er samedi ! 1er dimanche !

Base moins solide : 16 INSEO (écart 0) 3e mardi. 2e mercredi. 1er vendredi ! 3e samedi. 2e lundi.

Favori douteux : 5 ALLEZ HENRI car il a tiré le pire numéro à savoir le 16 à la corde ! (écart 0,0) 4e mardi. 5e à 67/1 dimanche ! 4e lundi.

Coup de cœur : 14 MAJURA (écart 2) 4e à 29/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 9 SAINT POIS (écart 0,0) 2e à 33/1 dimanche ! 5e à 19/1 lundi !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 79, écart maximum 134)

Regrets : 5 ALLEZ HENRI car il a retrouvé la forme et ses moyens (Écart 1) 3e à 52/1 dimanche !

Cheval au nom rigolo : 12 dance with stars (écart 5) 3e mardi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 5 ALLEZ HENRI (écart 1) 3e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 15 SENEPARK (écart 6) 5e lundi à 30/1.

La pêche à la ligne : Deauville 27 novembre : 3e St Pois, 4e Dance With Stars, 6e Inséo, 8e Senepark. Deauville 27 novembre : 2e In The Lope, 3e Golden Rajsa, 4e Pascasha d’Or, 5e Allez Henri, 7e Rubens (cela en donnait 3 sur 5 dimanche dont 2 à très belles cotes)



MON ANALYSE :



14 MAJURA : J’en fais mon coup de cœur car c’est un amour de cheval ! Elle finit toujours dans les trois premiers ! Pourtant, mes confrères l’annoncent bizarrement à 21/1... Va comprendre Charles... Elle a déjà battu de bonnes valeurs quintés Shanawest, Balle Réelle et Passion Nonantaise. Lâchée au poids avec son numéro 7, j’estime qu’elle peut gagner sur sa piste de prédilection. Cerise sur le gâteau ou plutôt la selle : Stéphane Pasquier !

16 INSEO : Si on le juge sur sa 2e place dans le quinté référence derrière Allez Henri qu’il retrouve avec un net avantage au poids et devant la favorite Golden Rajsa, le handicapeur lui donne la course ! L’entraîneur Wattel est triplement représenté et il accorde un large crédit au plus léger. Tous les feux sont au vert !

7 GOLDEN RAJSA : Elle s’entend à merveille avec Christophe Soumillon. Notre jockey vedette veut engranger un maximum de victoires pour rester en tête au classement général avec pour le moment 8 victoires de mieux que PC Boudot. Autant dire qu’il va tout mettre dans la bataille !

9 SAINT POIS : C’est un bon cheval que j’estime. Il m’avait plu l’an dernier lorsqu’il avait gagné une belle course ! Depuis, son entraîneur l’a mis au vert. Il a été très long à retrouver la bonne carburation... Sa dernière course le montre enfin sur le chemin du renouveau. Comme il veut gagner son tiercé cet hiver, il faut commencer à le jouer à cheval gagnant et placé jusqu’à ce qu’il gagne. Comme je vous conseillais de le faire avec Berjou lundi... On l’annonce à 18/1 !

3 PASCASHA d’OR : Toujours très chuchoté avant le départ des quintés, il ne montre pas vraiment une classe supérieure aux autres. Là encore, on parle de lui. Ses chances sont régulières. Il a tiré un bon numéro à la corde mais je lui préfère son compagne de box en bas du tableau... Wattel veut en mettre deux dans les 5 !

1 IN THE LOPE : Il vient de finir 2e du quinté référence légèrement plus relevé. La logique voudrait qu’il finisse au même rang. Maintenant son poids de 61 kg n’est pas un cadeau. Son jockey va devoir l’économiser pour le porter dans le quinté.

10 BHARUCH : J’aime bien les chevaux réguliers, ceux qui défendent honnêtement notre argent. Il n’a certainement pas la pointure d’un quinté parisien. Mais cette course semble malgré tout à sa portée. Il a tiré le 2 à la corde. Je le sens bien même s’il faut qu’il fasse ses preuves sur le sable...

12 DANCE WITH STARS : Ce qui me refroidit chez lui, c’est son numéro 15 à la corde. On sait que sur le sable, les petits numéros sont nettement avantagés... Maintenant, il a largement fait ses preuves dans les quintés cette année. Son expérience peut lui permettre de revenir disputer les accessits.



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 ! Lundi 17 : tiercé en 5 chevaux (19,30).





