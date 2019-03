Quinté + Mardi 19 mars - Chantilly

12 NEW HERO Mon coup de cœur 22/1 3 RANNAN Le choix Soumillon 6 AS des Flandres Atout maître ! 7 MORE THAN THIS Veut gagner son tiercé 11 Combat des Trente Monte au front 1 COSMIC CITY Notre lyonnais régulier 5 MAGICAL FOREST Cours Forest, Cours !... 4 ROSNY Tenant du titre

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + mardi 19 mars 2019 – CHANTILLYRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 2/5Conseils de jeu :Base solide : 3 RANNAN (écart 1 – 37 fois à l’arrivée sur 51 quintés courus) 1er mercredi ! 5e dimanche.Base moins solide : 6 AS DES FLANDRES (écart 0) 2e mercredi. 3e jeudi. 4e lundi.Favori douteux : 9 AMBRE DOUX (écart 1) 3e samedi.Coup de cœur : 12 NEW HERO (écart 1) 5e samedi.Tocard déniché derrière les fagots : 11 COMBAT DES TRENTE (écart 6)Chevaux à rayer : AUCUN (écart 24, écart maximum 134)Regrets : 13 GONZALO (écart 0) 1er à 13/1 lundi !Cheval au nom rigolo : 12 NEW HERO (écart 2) 1er mercredi. 4e jeudi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 1 COSMIC CITY (écart 0) 1er mercredi, 3e jeudi. 2e lundi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 12 NEW HERO (écart 5)La pêche à la ligne : Cagnes 16 février : 1er Rannan, 4e More Than This, 6e Souvigné. Cagnes 26 décembre : 1er As des Flandres (-2,5 kg), 2e Cosmic City (+1,5), 3e Ambre Doux (-6 kg)