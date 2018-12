Quinté + Mardi 1er janvier - Vincennes

12BusyMoneyRingeat Mon coup de cœur ! 11 Black Jack From Faites vos jeux ! 7 BIP BIP DE GUEZ Avec le coyote Bazire ! 5 ALINEA Tout ou rien ! 13 BRINDOR Avec Franck Nivard 14 Amour Orageux Mon coup de foudre ! 15 BAD JULRY Lyonnais régulier... 17 AURA NORMANDE Vient de battre le 12 !

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + Mardi 1er janvier 2019 – Vincennes !Pour le réveillon je vous ai offert ce lundi le tiercé dans l’ordre, le quarté dans l’ordre et le quinté pour 513 euros de gains !!Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 11 BLACK JACK FROMBase moins solide : 7 BIP BIP DE GUEZFavori douteux : 16 ATOUT DU HAINAULTCoup de cœur : 12 BUSY MONEY RINGEATTocard déniché derrière les fagots : 17 AURA NORMANDEChevaux à rayer : 1 ARTIST KELAU (écart 84, écart maximum 134)Regrets : 18 ANOTHER car c’est son engagement de l’hiver, la course de sa vie et que l’engagement est visé... Mais son papier est franchement nul !Cheval au nom rigolo : 7 BIP BIP DE GUEZCheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 9 AZUR DES CAILLONSDur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 artiste kélauLa pêche à la ligne : Vincennes 11 décembre : 1er Black Jack From, 4e Alinéa, 5e Arrival de Ginai.Résultats :Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 ! Lundi 17 : tiercé. Mardi 18 : tiercé (20,30), quarté (30,81), quinté (19,81), tuyau 5e à 10/1 ! Jeudi 20 : tiercé (10,00), quarté (17,29). Samedi 22 : tiercé ordre 356,60), quarté (175,63), quinté (136,00), tuyau 5e à 17/1 ! Lundi 24 : tiercé (62,20), quarté (152,62). Jeudi 27 : tiercé (25,90). Lundi 31 : tiercé ordre (110,00), quarté ordre (375,18), quinté (33,80) !